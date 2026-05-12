Troca de lugar, adesivos coloridos e tela de display: prefeitura define mudanças nos pardais instalados em Caxias do Sul

Controladores instalados nas vias de Caxias do Sul começaram a emitir multas em agosto de 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma das metas estabelecidas por Elói Frizzo ao assumir a Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) de Caxias do Sul era uma reavaliação dos controladores de velocidade instalados em 2025 na área urbana de Caxias do Sul. Passados pouco mais de 30 dias na gestão, ele já tem um plano de ação para o assunto, que inclui melhorias na sinalização, o que deve permitir melhor visualização dos equipamentos. Além disso, alguns radares devem mudar de lugar.

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Foi dada especial atenção aos 16 controladores implantados nas ruas da cidade, e que limitam a velocidade a 40 km/h. Inicialmente, a secretaria projeta a transferência de três destes equipamentos, cujas localizações não são reveladas pelo secretário. Além disso, alguns dos pardais da área central receberão uma tela de display, com marcação da velocidade, para facilitar a visualização pelos motoristas.

— Nós estamos avaliando a retirada de uns três desses que estão na área urbana e, provavelmente, a recolocação deles em outros pontos. Acreditamos que o display também vai tornar mais visível a presença dos controladores nas áreas de limite de 40 km/h —informa Frizzo.

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Já no caso dos 10 controladores situados nas perimetrais, cujo limite de velocidade é de 60 km/h, a SMTTM decidiu fazer uma mudança visual, com a implantação de adesivos coloridos nos equipamentos, nas cores preta e vermelha. A ação segue o modelo do que foi feito pela CSG nas rodovias da região:

— Já determinei a sinalização dos 10 pardais das perimetrais, embora o problema maior não seja lá. Vamos começar por aquela sinalização preta e vermelha, que vai tornar bem visível onde está o pardal, para não precisar botar display nesses da perimetral.