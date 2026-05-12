Alessandro Valim

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Troca de lugar, adesivos coloridos e tela de display: prefeitura define mudanças nos pardais instalados em Caxias do Sul

Secretário de Trânsito afirma que pasta pretende mudar o ponto de três radares da área central

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