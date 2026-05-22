Secretário da Seplan, Marcus Caberlon, deixa a prefeitura de Caxias do Sul

Marcus Viniciius Caberlon estava na Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas desde janeiro de 2025. Ícaro de Campos / Prefeitura de Caxias do Sul

O engenheiro Marcus Vinicius Caberlon deixou, nesta sexta-feira (22), o comando da Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan) da prefeitura de Caxias do Sul. Ele encaminhou o pedido de exoneração pela manhã.

De acordo com o chefe da Casa Civil Municipal, Roneide Dornelles, um primeiro pedido de saída já tinha sido encaminhado por Caberlon há alguns dias, mas não teria sido aceito pelo prefeito. A situação foi reiterada, e na manhã desta sexta, Adiló Didomenico acabou aceitando.

A saída de Caberlon ocorre depois de uma semana tensa para a prefeitura. Nos últimos dias foi revelada a existência de um estudo da Secretaria da Educação (Smed), que apontou um déficit de cerca de R$ 1,5 bilhão no decorrer dos 25 anos da Parceria Público-Privada (PPP) da Educação. Além disso, o processo, coordenado pela Seplan, teria desconsiderado pareceres de órgãos de controle da prefeitura, e deve passar por um processo de revisão, com redução de 31 para 20 no número de escolas a serem construídas.

Em contato com a coluna, o ex-secretário afirmou que a decisão pela saída não tem relação com as questões que envolvem a PPP. Segundo ele, ainda em março surgiu um convite para voltar a trabalhar em Porto Alegre, e já naquele momento havia exposto isso ao prefeito. Como a proposta foi reiterada, eles voltaram a conversar e houve o acerto pela saída:

— Eu entendi que era melhor eu me desligar do governo, e o Adiló já conhecia essa decisão há uns 15 dias. Aí comuniquei para ele quando falamos ontem e, hoje (sexta) pela manhã, ratifiquei meu pedido, pois era mais conveniente eu sair e me afastar do governo e tratar se volto ou não a Porto Alegre. É uma decisão de foro pessoal.