Prefeitura de Caxias pede suspensão de contrato e deixa de pagar valor de garantia da PPP da Educação 

Plano da prefeitura era construir 31 escolas de Educação Infantil por meio da PPP. Secretaria de Parcerias Estratégias de Caxias do Sul / Divulgação

A prefeitura de Caxias do Sul deixou de quitar uma fatura de R$ 6,6 milhões, que venceu no fim de semana. O valor era o primeiro compromisso financeiro da parceria público-privada (PPP) da Educação Infantil, e funcionava como parcela da garantia para o contrato, assinado em novembro do ano passado com o Consórcio Jope ISB, de Minas Gerais.

Por meio da assessoria de imprensa, a prefeitura confirmou que solicitou à concessionária e aos agentes financeiros envolvidos na operação a suspensão temporária das obrigações financeiras do contrato. A medida vale por um prazo mínimo de 60 dias. Ainda segundo o comunicado, a medida se deve à falta de dinheiro em caixa, e é temporária:

“A medida possui caráter excepcional e preventivo, busca preservar e assegurar a continuidade do interesse público envolvido e permitir a reorganização do fluxo orçamentário e financeiro, em conformidade com o decreto de contenção de despesas em vigor no Município”, destaca, na nota, a prefeitura.

A crise financeira vivida pelo Executivo caxiense tem peso na decisão, mas ela também deve ser vista dentro do contexto das dificuldades vividas pela PPP. Na semana passada, após a revelação de que o contrato geraria uma despesa extra de R$ 1,5 bilhão aos cofres públicos ao longo de 25 anos, a prefeitura admitiu que uma renegociação será necessária. Na última sexta-feira (22), o secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, principal responsável pela implantação da ideia, deixou o cargo, embora tenha justificado que a decisão não teve a ver com os fatos revelados.

Ainda na quinta-feira (21), o vice-prefeito Edson Néspolo confirmou que a renegociação já está na mesa, e que há boa vontade da concessionária para tratar do assunto. Segundo ele, está sendo debatida uma redução no número de escolas de Educação Infantil a serem construídas, de 31 para 20.

Além disso, uma parte delas pode ser destinada para o Ensino Fundamental, e se analisa uma prorrogação do prazo para o pagamento dos compromissos da PPP. A visita de uma equipe do BNDES, que fez a modelagem da parceria, está prevista para o próximo dia 2 de junho, o que deve fazer deslanchar a renegociação.

O contrato, cuja ordem de início para os primeiros 16 prédios foi assinada no dia 28 de março, previa a construção, pela Jope, em três anos, de 31 escolas em regiões que atualmente têm alta demanda pela Educação Infantil. Cerca de 7 mil vagas seriam geradas, e a prefeitura projetava zerar a fila de espera e atender também os estudantes atualmente matriculados em vagas compradas por determinação judicial.

Entre os gastos com as obras e a manutenção dos prédios, que ficariam a cargo da concessionária durante os 25 anos do contrato, o investimento seria de R$ 570 milhões. Como contrapartida, a partir do momento em que as escolas começassem a operar, o município pagaria um valor mensal à empresa. Com todas as estruturas funcionando, o que era projetado para 2029, este valor de reembolso à Jope era estimado em cerca de R$ 6,6 milhões por mês.

No entanto, um estudo feito pela Secretaria Municipal de Educação (Smed), estimou a despesa anual da prefeitura com o contrato em R$ 183 milhões. Destes, R$ 82 milhões são de despesas exclusivas da PPP (amortização do investimento, custos de manutenção e serviços legais e financeiros) e R$ 101 milhões de gastos em despesas complementares, como professores e merenda.