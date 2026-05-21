Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Administração
Notícia

Prefeitura de Caxias já prepara mudanças na PPP da Educação Infantil e número de escolas deve ser reduzido

Assunto veio à tona após revelação de estudo que projeta déficit de R$ 1,5 bilhão em 25 anos. Vice-prefeito cogita redução de 31 para 20 escolas

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS