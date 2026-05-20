Levantamento da Secretaria de Educação de Caxias projeta déficit de R$ 1,5 bilhão na PPP da Educação Infantil

Alessandro Valim

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Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

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Estimativa leva em conta os desembolsos durante os 25 anos da parceria, que pode ser inviabilizada pelo alto custo

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