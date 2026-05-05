Ex-rainha da Festa da Uva se filia a partido e pode se candidatar em outubro

Lizandra Mello Chinali foi a rainha da Festa da Uva 2024. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A lista de candidatos na eleição de outubro pode ter uma novidade em Caxias do Sul. Lizandra Mello Chinali, a rainha da Festa da Uva de 2024, assinou filiação ao Republicanos dentro do prazo legal e analisa a possibilidade de ser candidata a deputada federal.

Em conversa com a coluna, Lizandra informou que o convite veio do partido, e que ela analisa seriamente a candidatura. No entanto, ressalta que ainda não há uma decisão tomada, nem estabelece um prazo para isso. Legalmente, a definição tem que ser feita até a convenção do partido, que conforme as normas do TSE, deve ser entre 20 de julho a 5 de agosto.

No entanto, mesmo sem confirmar a candidatura, Lizandra vê a possibilidade com simpatia. Inclusive, ela revela que a vivência na Festa da Uva foi decisiva para compreender a dimensão que a política tem na vida das pessoas, o que tem feito ela amadurecer a ideia.

— Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas quando a gente entra na Festa da Uva, percebe que muitas coisas acabam sendo políticas. E a Festa abre muitas portas para todas as meninas que acabam participando, assim como me abriu outras portas em outros segmentos que eu pude estar atuando. E acredito que essa seja mais uma oportunidade, e até por isso eu estou pensando com muita consciência e levando um tempo para amadurecer a ideia que me foi lançada — afirma a ex-rainha.

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Lizandra também ressalta o crescimento pessoal que teve durante a Festa da Uva, e que este á um fator que acabou a aproximando de atividades comunitárias:

— Foi algo que me despertou muito durante a Festa da Uva, que ensina muito sobre senso de comunidade e sobre olhar para o próximo. Eu percebi que tenho uma veia muito forte para trabalho comunitário, e que eu gosto disso. E também percebi um talento na minha comunicação com as pessoas, em cativar os outros que estão ao meu redor. Então, eu não tinha pensado nessa possibilidade de entrar na política enquanto eu estava rainha, mas eu fiquei muito feliz que pensaram em mim e viram esse perfil na minha personalidade.