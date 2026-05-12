Diretora-geral do HG de Caxias do Sul deixa o cargo

Enfermeira com mais de 30 anos de atuação estava no comando da instituição desde janeiro de 2025. Bruno Zulian / Divulgação

Por meio de um e-mail enviado na última sexta-feira (8), a Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs) confirmou à equipe do Hospital Geral (HG) a saída da diretora-geral Izar Muller Behs. Ela estava no comando da instituição de saúde desde janeiro de 2025.

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A nota não explica os motivos para a mudança e complementa que, neste momento de transição, a gestão ficará sob a responsabilidade de Leda Maria Carini. Além do HG, a Fucs é responsável pela gestão da UCS, do Cetec e da UCS FM.

Natural de Novo Hamburgo, enfermeira por formação e com mais de 30 anos de experiência nas áreas da gestão hospitalar, Izar veio para Caxias como substituta de Sandro Junqueira, que saiu para trabalhar na Capital.

Embora não confirme prazos, a Fucs deve anunciar até o próximo mês o nome da pessoa que vai substituir Izar.



