Câmara de Caxias abre processo para aluguel de três veículos, ao custo de R$ 166 mil por ano

fachada do Legislativo caxiense. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul publicou na última segunda-feira (4) um edital que solicita propostas para a locação de três veículos, que passarão a ser utilizados nas atividades da Casa. As propostas participantes do pregão eletrônico vão ser abertas no próximo dia 19 de maio, e o gasto previsto com o contrato é de R$ 166 mil por ano.

O edital prevê a locação anual de dois veículos sedãs, com custo por mês estimado em R$ 3,9 mil cada, e um SUV, cujo aluguel mensal é previsto em R$ 5,9 mil. Os automóveis deverão ser zero quilômetro, ter quatro portas, ar-condicionado e câmbio automático.

De acordo com o diretor-geral da Câmara, Igor Schmaedecke, a frota atual de três veículos e a dinâmica de trabalho dos motoristas são insuficientes para atender as demandas de trabalho do Legislativo. Além disso, a previsão de aumento das atividades da TV Câmara também influenciou na decisão de ampliar o número de carros disponíveis.

— Nós temos demandas relacionadas à TV Câmara, que agora vai entrar no sinal aberto, e é difícil de deixar um motorista 100% destinado a ela. Hoje a casa conta hoje com três motoristas, mas efetivamente no serviço da função tem apenas dois, por motivos de saúde. Então, fica difícil, e a ideia é que esses veículos fiquem à disposição e alguns servidores específicos de cada setor possam dirigir, para além dos motoristas — informa Schmaedecke.

No edital de licitação está justificado que o aluguel, e não a compra dos automóveis, é mais vantajosa para a Câmara. Entre outras questões expostas, é afirmado que a locação evita um elevado investimento inicial, além de descartar a exposição a custos operacionais e outros encargos. O diretor aponta como exemplo disso a situação dos atuais veículos próprios da frota, que embora ainda continuarão a ser utilizados, apresentam dificuldades de manutenção:

— Vão continuar, muito embora eles estejam com problemas. Nós temos uma Spin que tem condições plenas de uso. O outro é um Cruze, cuja parte mecânica dele dá problema bastante, e uma Doblò, que seria o carro utilizado pela TV Câmara, que frequentemente está na oficina também. Então, antes de pensar em comprar um veículo, optou-se por locar.

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A locação de veículos vem na sequência de outras ações feitas desde o ano passado, que ampliaram a estrutura à disposição dos vereadores e servidores da Câmara. Foram comprados novos monitores de TV para os gabinetes, celulares pagos com dinheiro público foram contratados, uma verba de indenização de R$ 4,8 mil foi criada para cada gabinete, e cada parlamentar foi autorizado a contratar mais um assessor para atuar na função de chefe de gabinete.