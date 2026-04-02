Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Infraestrutura
Notícia

Pavimentação da estrada entre Antônio Prado e Vila Flores deve ser iniciada neste mês

Obra na RS-437 custará R$ 130 milhões. Daer também atualizou situação de outras ações anunciadas em 2025

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