Pavimentação da estrada entre Antônio Prado e Vila Flores deve ser iniciada neste mês

Trabalho na 437 envolve a pavimentação de trechos que atualmente ainda são de estrada de chão. Porthus Junior / Agencia RBS

Reivindicada há anos pela região da Serra, devido à capacidade de funcionar como um corredor logístico alternativo, a pavimentação da RS-437, entre Antônio Prado e Vila Flores, deve começar neste mês de abril. Esta previsão foi confirmada pelo Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (Daer), que atualizou a coluna sobre o andamento do pacote de ações em rodovias lançado em 2025, e que vai ser executado com recursos do Fundo Rio Grande (Funrigs).

O trabalho na 437 é o único que envolve a pavimentação de trechos que atualmente ainda são de estrada de chão, ao contrário das demais vias, onde o asfalto existente vai passar por recuperação. A estrada entre Antônio Prado e Vila Flores está dividida em dois lotes de trabalho. O primeiro deles, e que vai ser iniciado agora em abril, fica entre a localidade de Santana (Antônio Prado) e o Rio da Prata, com extensão de 7,4 quilômetros e investimento de R$ 68 milhões.

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Ainda em relação e este trecho, o Daer informa que, conforme previsto na Licença Prévia e de Instalação para Alteração (LPIA), foi acordado com a comunidade que será preservado um trecho de 100 metros de paralelepípedo nas proximidades da Capela Nossa Senhora do Caravaggio, em Antônio Prado. Este calçamento é reconhecido por seu valor histórico, cultural e paisagístico, e por isso não receberá pavimentação.

Já o outro lote da RS-437, entre o Rio da Prata e Vila Flores, tem 9,2 quilômetros de extensão, e custará R$ 61 milhões, completando o investimento total de cerca de R$ 130 milhões na rodovia. O início deste segundo lote está previsto ainda para este primeiro semestre. A responsável pelos projetos e execução nos dois trechos é a empreiteira SBS, e a conclusão deve ocorrer em até 24 meses.

Obras em outras rodovias já foram iniciadas, com exceção da ERS-431

Do pacote de obras anunciado pelo Daer em janeiro de 2025, a ação mais atrasada é a recuperação da ERS-431, entre Bento Gonçalves a localidade de Santa Bárbara, no município de São Valentim do Sul. Este trecho tem 22,8 quilômetros, custará R$ 100 milhões e vai se conectar à nova ponte sobre o Rio Taquari, que está sendo construída no lugar da estrutura levada pela enchente de setembro de 2023.

A recuperação também está sendo executada no regime de contratação integrada, modalidade em que a empresa (Encopav Engenharia) fica responsável pela elaboração dos estudos, projetos e execução das obras, com as etapas iniciais já tendo recebido R$ 2,3 milhões. Ainda não há previsão de quando a ordem de início das atividades mais amplas na estrada será assinada, mas o Daer cita que isso deve acontecer “em breve”.

Os trabalhos previstos incluem ações de estabilização de encostas e recuperação estrutural do pavimento ao longo dos trechos mais comprometidos da ERS-431. O órgão ainda ressalta que, devido às más condições de alguns pontos, já foram executados serviços preliminares como tapa-buracos, roçada e limpeza dos dispositivos de drenagem.

Por outro lado, o quadro na RS-452, entre o distrito caxiense de Vila Cristina e a cidade de Feliz, é de atividade. A ordem de início foi assinada em fevereiro, e a empreiteira Toniolo Busnello já está realizando os primeiros serviços no trecho de 27,5 quilômetros.

Há previsão de reconstrução e reabilitação do pavimento, melhorias na drenagem e reforço emergencial de taludes instáveis. Também será feita a recuperação dos encontros nas cabeceiras das pontes sobre os arroios Forromeco, Feliz, Boa Vizinhança, Ouro, Belo e Pinhal, com investimento total de R$ 51 milhões e previsão de conclusão em 12 meses.

A revitalização da VRS-826, que liga Feliz a Alto Feliz, também já está em andamento. O Daer informa que o trabalho foi liberado no início de dezembro de 2025, após aprovação do projeto executivo da empreiteira Coesul. A obra prevê melhorias na pavimentação, drenagem e sinalização ao longo de um trecho de 19,5 quilômetros, com investimento de R$ 52,8 milhões e conclusão dos trabalhos prevista ainda para 2026.