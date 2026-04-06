Novo secretário vai reavaliar controladores de velocidade na área urbana de Caxias

Controladores de velocidade na área urbana de Caxias do Sul começaram a multar em agosto de 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

Empossado nesta segunda-feira (6), Elói Frizzo já tem definidas para as primeiras ações à frente da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) de Caxias do Sul. A pedido do prefeito Adiló Didomenico, vai ser feita uma reavaliação do impacto dos controladores de velocidade instalados na área urbana de Caxias do Sul, e que começaram a emitir multas em agosto do ano passado. Também está nas prioridades oferecer melhorias no transporte coletivo, especialmente nas estações de transbordo.

Os planos para a gestão como secretário foram revelados durante entrevista na Rádio Gaúcha Serra na manhã desta segunda. Político experiente, vice-prefeito em 2020, com sete mandatos de vereador (cinco como titular e dois como suplente) e passagens por outros cargos do Executivo, Frizzo diz que se sente à vontade na SMTTM. Apesar de não ser técnico da área, sempre foi estudioso das questões de trânsito e mobilidade e entende que isso, somado ao conhecimento da cidade e à capacidade dos técnicos da pasta, traz condições de destravar ações.

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A reavaliação dos 26 controladores de velocidade, além de um pedido do prefeito, entrará na lógica de mensurar se as vantagens trazidas superam os contratempos. Em seis meses de funcionamento, os equipamentos registraram mais de 121 mil ocorrências de excesso de velocidade. Frizzo quer conhecer os números e analisar com os técnicos por que os equipamentos estão instalados em determinados pontos, e se realmente estão ajudando a melhorar o trânsito nestes locais.

— O prefeito me deu autonomia para deliberar sobre isso, do ponto de vista de revisar até a própria colocação, eventualmente, de algum controlador. Eu tenho uma postura de que esse tipo de equipamento não pode ser um equipamento para angariar recursos. Ele tem que efetivamente ajudar a resolver os problemas de trânsito, e não complicar mais. Nós temos situações de pessoas que levaram cinco, seis, sete infrações no mesmo local, por talvez não estarem muito bem visualizados — ressalta o novo secretário.

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Já em relação ao transporte coletivo, a outra prioridade apontada, Frizzo quer ações pontuais nas estações de transbordo, para imediatamente qualificar esses espaços, mas também pensa em destravar ações estruturantes. Uma delas é a retomada do projeto de três novas EPIs, especialmente a da Zona Norte. Para isso, pretende pleitear recursos junto ao governo federal, além de debater com a cidade o papel dos corredores de ônibus:

— Eu quero ter uma discussão muito franca com a cidade, com as associações de bairro e com as nossas entidades sobre os corredores de ônibus. Não vou ficar antecipando nada aqui, e por isso logo convocarei uma reunião do Conselho Municipal de Transportes, para que ele não seja apenas um homologador de aumento de tarifa. Quero que seja um órgão que nos ajude a implementar e tirar do papel o Plano de Mobilidade.

Embora sem avançar no debate, ele revela que uma das questões que entrará em discussão é a limitação de conversões à direita na área central. Este tema causou bastante polêmica no passado, e justamente que por isso deve ser conduzido com calma.

— É um estudo que eu vou propor para a equipe que hoje toca a questão do trânsito na secretaria. E depois quero fazer essa discussão também com o Conselho de Trânsito e Transportes. Mas será um debate bem amplo e democrático — reforça Frizzo.

Planmob e educação para o trânsito também estão no radar

A implantação do Plano Municipal de Mobilidade (Planmob) de Caxias do Sul também está entre as ações que o novo secretário quer levar adiante. O estudo, aprovado em 2024, traz as diretrizes que devem nortear ações e obras na área de trânsito e transportes na cidade, mas pouco foi executado até agora.

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Entre as questões citadas por Frizzo como merecedoras de atenção estão a implantação de ciclofaixas e ciclovias, além de trabalhar pela educação da população para o trânsito, a fim de melhorar a condição do pedestre, que deve ter prioridade. Ele prega, porém, cuidado na escolha das empresas que venham a ser contratadas para executar obras previstas no Planmob, a fim de evitar frustrações:

— Veja o que o preço político que o prefeito Adiló pagou com relação às obras do Desvio Rizzo e no Planalto, por conta de empresas que ganhavam as licitações, não concluíram os serviços e deixavam a prefeitura numa situação muito ruim. Então, são demandas que a gente tem que estudar bem, para não cair nessas armadilhas de empresas completamente desqualificadas ganharem as licitações.