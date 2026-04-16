Nova emenda parlamentar destina mais verbas para a cobertura da Praça das Feiras de Caxias

Estrutura de cobertura tem custo estimado em R$ 2,5 milhões. Prefeitura de Caxias do Sul / Reprodução

Mais um passo foi dado nos últimos dias para viabilizar a cobertura da Praça das Feiras de Caxias do Sul, localizada no bairro São Pelegrino. A prefeitura confirmou que recebeu no fim de março mais uma emenda parlamentar, no valor de R$ 600 mil, assinada pelo deputado federal Lucas Redecker (PSD), para a execução da obra. A indicação ocorreu em parceria com o deputado estadual Neri, o Carteiro (PSD).

Esta verba se soma a outras duas emendas parlamentares que já tinham sido confirmadas: da deputada Denise Pessôa (PT), que enviou R$ 1,1 milhão, e do deputado Danrlei de Deus (PSD), que destinou R$ 477 mil. Com isso, o total de recursos previstos para o projeto já chega a quase R$ 2,2 milhões.

Leia Mais Primeira etapa da revitalização do Largo da Estação Férrea será entregue nesta terça-feira em Caxias

No entanto, de acordo com o que informou na semana passada o secretário-adjunto de Planejamento e Parcerias, Antonio Feldmann, a obra está estimada em cerca de R$ 2,5 milhões. A elaboração final do projeto é que vai determinar o custo exato, e a prefeitura avalia complementar o valor em caso de necessidade.

Na última semana, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) confirmou à prefeitura a aprovação do projeto que prevê a cobertura. A liberação era necessária pelo fato de a área da Estação Férrea pertencer a este órgão federal, embora esteja cedida à prefeitura. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (Iphae) também há deu as devidas autorizações, já que a obra vai ser executada em uma área tombada.

Leia Mais Fonte luminosa é inaugurada em nova etapa da revitalização da Estação Férrea de Caxias do Sul

Agora, a proposta terá que passar pelo Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural (Compahc) de Caxias, e Feldmann espera uma aprovação rápida, que permita o lançamento da licitação ainda no primeiro semestre, em maio ou junho.