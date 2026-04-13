Iphan aprova projeto de cobertura da Praça das Feiras de Caxias do Sul

Estrutura de cobertura tem custo estimado em R$ 2,5 milhões. Reprodução / Prefeitura de Caxias do Sul

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) confirmou à prefeitura de Caxias na semana passada a aprovação do projeto que prevê a cobertura da Praça das Feiras, localizada no bairro de São Pelegrino. A liberação era necessária pelo fato de a área da Estação Férrea pertencer a este órgão federal, embora esteja cedida à prefeitura.

A ideia é construir uma estrutura definitiva, que vai permitir a utilização do espaço com mais conforto em períodos de chuva ou sol forte. Isso deve incentivar a realização de eventos no local, além de reduzir os custos dessas atividades. O secretário-adjunto de Planejamento e Parcerias, Antonio Feldmann, aponta a cobertura como um marco para que a Praça das Feiras entre de forma mais dinâmica no dia a dia da comunidade.

— Não adianta nada fazer essas intervenções e investimentos e deixar lá. O local é bonito para as pessoas caminharem, mas teremos que aproveitar mais. Vai ser um desafio, tanto da prefeitura como da Secretaria da Cultura, mas também de organizações e entidades privadas que queiram espaço. Precisaremos de criatividade para fomentar e buscar eventos — defende Feldmann.

Leia Mais Primeira etapa da revitalização do Largo da Estação Férrea será entregue nesta terça-feira em Caxias

O projeto tem custo estimado de R$ 2,5 milhões, e conta com o apoio de duas emendas parlamentares federais. A deputada Denise Pessôa (PT) enviou R$ 1,1 milhão, enquanto o deputado Danrlei de Deus (PSD) destinou R$ 477 mil. A verba restante está sendo buscada por meio de uma nova emenda. Se isso não ocorrer, a prefeitura estuda bancar o restante. Também não está descartada a possiblidade de fazer a obra em etapas, aproveitando o dinheiro já garantido e fazendo o último módulo quando houver recursos disponíveis.

O projeto também já passou pela análise do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (Iphae), pois vai ser executado em uma área tombada. Após a autorização deste órgão e do Iphan, ainda terá que passar pelo Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural (Compahc). Feldmann espera uma aprovação rápida, que permita o lançamento da licitação ainda no primeiro semestre, em maio ou junho:

— Acho vai ser rápido sim, porque tem chancela dos institutos estadual e nacional de patrimônio histórico. E na Praça das Feiras não tem uma questão que pudesse prejudicar algum patrimônio imóvel. Então, a gente acredita que o Compahc vai entender também e aprovar essa intervenção, que é muito importante para a cidade.

Leia Mais Fonte luminosa é inaugurada em nova etapa da revitalização da Estação Férrea de Caxias do Sul

Ainda segundo a Secretaria de Planejamento, a obra complementará o plano de revitalização da Estação Férrea. Em novembro do ano passado foram entregues as primeiras melhorias urbanísticas e a construção de um anfiteatro. Na quinta-feira (9) foi inaugurada uma fonte luminosa, e os próximos passos são a melhoria do acesso pela Rua Marechal Floriano e a recuperação de uma locomotiva histórica instalada no local.