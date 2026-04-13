Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Estação Férrea
Notícia

Iphan aprova projeto de cobertura da Praça das Feiras de Caxias do Sul

Iniciativa deve incentivar realização de eventos no local. Licitação para obra deve ser aberta ainda no primeiro semestre

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS