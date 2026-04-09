A péssima ideia de privatizar o Samae

Complexo Dal Bó é um dos reservatórios usados pelo Samae para abastecimento de Caxias. Arquivo SAMAE / Divulgação

Ganhou corpo nos debates políticos dos últimos dias a possibilidade de privatização do Samae de Caxias do Sul. A ideia, que partiu do governo do Estado, consiste na colocação da autarquia caxiense dentro do Projeto RS Saneamento, que prevê a concessão do serviço de água e esgotamento sanitário nos municípios gaúchos não atendidos pela Corsan, que já foi privatizada.

Leia Mais Novo semáforo é instalado em trecho impactado por obras na RS-122 em Caxias do Sul

O tema não era desconhecido, e em 2025 chegou a se falar sobre essa possibilidade, ainda quando projeto estava sendo gestado. Na época, o prefeito de Caxias e outras lideranças vieram a público dizer que não concordavam com a inclusão do Samae no pacote. O governo do Estado não polemizou, e parecia que a questão estava resolvida.

Mas não estava. No último dia 30 de março, o governador Eduardo Leite fez a apresentação do RS Saneamento na Capital, e lá estava o Samae entre os 176 serviços a serem concedidos à iniciativa privada. Os representantes da prefeitura de Caxias afirmam que não foram avisados do anúncio, e só se soube da inclusão da cidade pelo acaso de um representante da CIC estar presente no local.

O jeito que a coisa está sendo feita é o primeiro fato que depõe contra a ideia de privatizar o Samae. Tem sido lamentável a postura do governo do Estado. Apesar de o governador e o secretário da Reconstrução, Pedro Capeluppi, dizerem que iam debater o assunto com os municípios, isso não tem acontecido no caso de Caxias, que já deixou claro que não quer vender o Samae. Isso não tem sido levado em conta, e a impressão que fica é que o Estado tem se feito de desentendido e levado a ideia adiante de forma sorrateira.

O segundo (e mais importante) fato que torna essa privatização uma péssima ideia é a constatação de que ela não faz nenhum sentido no aspecto financeiro e operacional. O Samae tem ótima saúde financeira, inclusive com milhões de reais já reservados para investimentos. Além disso, dentro da realidade do saneamento brasileiro, presta um bom serviço, com tarifa equivalente a locais que tem serviço de qualidade muito inferior.

Não tenho preconceito com privatizações e acredito que elas muitas vezes são desejáveis e necessárias. No entanto, vender um ativo estratégico e superavitário foge totalmente a qualquer critério lógico, a não ser o interesse exclusivo do Estado, que tenta usar o Samae como troféu que tornaria a concessão estadual mais interessante.