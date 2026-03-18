Secretário de Planejamento de Caxias apresenta ao governo federal a evolução do projeto do novo aeroporto

Novo aeroporto será construído no Distrito de Vila Oliva, no interior de Caxias do Sul. Fokuss Videojornalismo/Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação,Aeroporto da Serra Gaúcha

Após a divulgação da pontuação das empresas habilitadas a fazer a obra do novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha na última terça-feira (17), o secretário de Planejamento e Parcerias de Caxias do Sul, cumpriu agendas em Brasília (DF) nesta quarta (18), de onde concedeu entrevista à Rádio Gaúcha Serra. Entre as atividades esteve a apresentação de uma atualização do processo à Secretaria de Aviação Civil (SAC), já que o governo federal é parceiro da implantação do projeto.

O repasse da documentação produzida até agora vai embasar as autorizações para avançar às etapas futuras, e a expectativa do secretário é, dentro de uma normalidade, manter o cronograma que prevê a instalação do canteiro e o início de algumas obras ainda no mês de junho. Segundo Caberlon, em cerca de 10 dias deve ser terminada a apresentação e a conferência dos documentos do vencedor, o Consórcio AeroCaxias. Se tudo estiver correto, após isso haverá um prazo de três dias para contestação e, na sequência, virá a homologação do resultado.

A partir de então, ainda em abril, será encaminhado o processo conhecido como Verificação do Resultado do Processo de Licitação (VRPL), onde a SAC revisará tudo e dará a autorização para a assinatura do contrato com o vencedor. Esta etapa precede a AIO (Autorização do Início do Objeto), onde efetivamente será liberado o dinheiro e dada autorização para que a obra comece.

Leia Mais Governo federal libera a verba inicial para as obras do novo aeroporto em Vila Oliva, em Caxias do Sul

Caso a empresa vencedora do processo apresente algum problema na documentação ou haja alguma contestação pertinente, será feito o chamamento das empresas classificadas na sequência, o que pode acarretar atrasos. Mesmo assim, Caberlon acredita em um trâmite rápido, pois o processo foi bem desenhado e tem recebido bastante atenção do governo federal.

— Estou trazendo toda a documentação das etapas que foram cumpridas, para que eles comecem a fazer essa avaliação de forma prévia e digam ok. Quando vier efetivamente a definição, eles já têm um conhecimento das fases iniciais para que a gente consiga acelerar, porque é do interesse de todo mundo, nosso e também do governo federal, que esse assunto se acelere —afirma.

A partir do resultado da licitação, uma dúvida levantada é a situação da Artec SA, com sede em Brasília, que lidera o Consórcio AeroCaxias, já que a empresa passa por recuperação judicial. O secretário ressalta que isto não interfere na escolha, pois é uma questão legal que não impede a participação no processo. Além disso, revela que esta condição é comum no mercado de empreiteiras, mas não significa falta de condição técnica ou financeira para tocar uma obra:

– A capacidade de execução desta empresa e os atestados que ela apresentou são de muito boa qualidade. Ela, por exemplo, executou as obras dos autódromos de Brasília e Goiânia. Então, você percebe que é uma empresa com capacidade, que talvez tenha tido em algum momento uma dificuldade pontual, e a recuperação judicial é uma saída.

Leia Mais Oito empresas apresentam propostas para a construção do aeroporto de Vila Oliva, em Caxias

O Consórcio AeroCaxias é formado pela Artec e pelas empresas Eterc Engenharia Ltda, também de Brasília, e Boqueirão Desmonte em Rocha, de Estrela. O consórcio obteve nota 73 no quesito técnico e 100 em relação ao preço, com pontuação final de 81,10. O preço ofertado foi de R$ 145,7 milhões, contra R$ 146,3 milhões que haviam sido orçados.