Secretaria busca explicações para alagamento no terminal do Aeroporto Regional de Caxias

Área utilizada pelas companhias aéreas ficou alagada no fim da tarde da segunda-feira. Divulgação / Divulgação

A pancada de chuva que caiu sobre Caxias do Sul no fim da tarde da segunda-feira (23) provocou um alagamento no terminal de passageiros do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani. A situação causou transtorno especialmente no setor onde ficam os balcões das companhias aéreas para o check-in dos passageiros.

Embora tenha sido uma pancada razoavelmente forte, a chuva foi de curta duração, e os responsáveis pelo aeroporto entendem que esse nível de precipitação não seria suficiente para causar este tipo de dano. Essa impressão é reforçada pelo fato de o telhado ter passado por uma reforma em 2024, com custo de R$ 326 mil, justamente para eliminar este tipo de problema.

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O secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade (SMTTM), Alfonso Willenbring Junior, considera a situação anormal e desagradável, pois depõe contra a qualidade do serviço prestado. Ele está programando uma vistoria no local, pois acredita que algo diferente aconteceu.

— Temos que verificar, porque isso não estava acontecendo. Fizemos toda a reforma do telhado, e foi um trabalho bem executado. Quero entender o que está acontecendo — declara Willenbring.

O atendimento aos usuários não chegou a ser prejudicado, pois no momento da chuva já não havia mais operações comerciais no terminal, que posteriormente precisou passar por limpeza.

Atualmente, o Hugo Cantergiani recebe três voos diários das companhias Azul, Gol e Latam, que ligam Caxias ao Estado de São Paulo. Em 2025, cerca de 344 mil passageiros passaram pelo local. O recorde de utilização ocorreu em 2024, quando o movimento foi de 450 mil pessoas.











