Saiba quem são os 17 chefes de gabinete já nomeados por vereadores de Caxias do Sul

Criação dos cargos de chefe de gabinete foi aprovada pela Câmara de Caxias em 06 de janeiro. Ulisses Castro / Agencia RBS

Um levantamento solicitado pela coluna à assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores revela que, até a última sexta-feira (13), 17 dos 23 vereadores de Caxias do Sul já indicaram assessores para a função de chefe de gabinete. Este novo cargo, o quarto disponível para nomeação por cada parlamentar da cidade, foi criado em janeiro deste ano, com salário de R$ 7.863,10 (padrão CC-7), além do auxílio-alimentação de R$ 949,52.

A maioria dos parlamentares que fizeram a nomeação votou a favor da criação da nova função durante a sessão extraordinária de 6 de janeiro. Entre os vereadores que naquela ocasião votaram contra, três — Andressa Marques (PCdoB), Claudio Libardi (PCdoB) e Daiane Mello (PL) — não indicaram assessores para a vaga e reafirmaram que manterão essa posição.

Marisol Santos (PSDB), que também votou contra os novos CCs, ainda não nomeou, mas confirmou à coluna que não tem certeza se fará isso ou não. Mesmo com a posição inicial contrária, a parlamentar reitera que a indicação é um direito de todos, uma vez que a lei foi aprovada pelo parlamento.

O vereador Cristiano Becker (PRD), mesmo tendo votado a favor, não indicou ninguém até o momento e afirma que provavelmente não vá nomear. Ele tem o entendimento de que, neste momento, não precisa de alguém para executar a função de chefe de gabinete.

Já o Capitão Ramon Teles (PL), que se ausentou da sessão que autorizou os novos cargos, diz que ainda não há definição se indicará ou não. Devido ao fato de não estar presente no momento da votação, o parlamentar alega ter dúvidas, pois teria sido informado posteriormente de que, devido a um acordo entre os vereadores, aqueles que não tivessem votado a favor não nomeariam o chefe de gabinete.

Entre os que já indicaram para o cargo, o caso do vereador Edson da Rosa (Republicanos) fez uma opção diferente. Ele promoveu para chefe de gabinete um assessor que já trabalhava com ele, mas decidiu não nomear um substituto para a antiga vaga, ficando com apenas três cargos de confiança.

Confira quem são os 17 chefes de gabinete que já estão atuando e os vereadores responsáveis pela nomeação:

Artur Vieira da Silva – Vereadora Estela Balardin (PT)

Bernardo da Silva Barcellos –Vereador Edson da Rosa (Republicanos)

Cassiano Petrini – Vereador Wagner Petrini (PSB)

Claudir Antonio de Bittencourt –Vereador Daniel Santos (Republicanos)

Elisangela Rodrigues da Silva Duarte – Vereador Pedro Rodrigues (PL)

Jaime Ferreira da Silva – Vereador José Dambrós (PSB)

Jocir José da Silva – Vereador Aldonei Machado (PSDB)

Leandro Severo Gonçalves –Vereador Calebe Garbin (PP)

Leonardo Endres – Vereador Alexandre Bortoluz (PP)

Leonardo Luiz Flores Rodrigues – Vereador Sandro Fantinel (PL)

Luiz Afonso Escobar Medeiros – Vereador José Abreu (PDT)

Maria Claudete Cardozo – Vereador Lucas Caregnato (PT)

Mário Ricardo Dias da Silva – Vereador Hiago Morandi (PL)

Maríndia Elisângela de Godoy – Vereador Juliano Valim (PSD)

Sandra Herreras Royo – Vereadora Andressa Mallmann (PDT)

Sidnei Jacques – Vereadora Roselaine Frigeri (PT)

Vanessa Oliveira Falcão – Vereadora Sandra Bonetto (Novo)

Além dos 17 chefes de gabinete, já foi feita a indicação de dois novos assessores técnicos por parte da mesa diretora. A criação dessas vagas também foi aprovada em 06 de janeiro, com salários de R$ 12.575,83 (padrão CC-8), além do auxílio-alimentação. Os nomeados para estas vagas são: