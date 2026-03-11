Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Concessão da Maesa
Notícia

Prefeitura de Caxias aguarda liberação do Tribunal de Contas para lançar edital

Em entrevista, vice Edson Néspolo se mostra confiante em interesse do setor privado pelo projeto

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS