Prefeitura de Caxias aguarda liberação do Tribunal de Contas para lançar edital

Vice-prefeito Edson Néspolo coordena ações como a concessão da Maesa e a implantação de túnel de LED na Avenida Júlio, no Centro de Caxias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Falta pouco para a concessão da Maesa deslanchar. Essa, ao menos, é a percepção do vice-prefeito de Caxias do Sul, Edson Néspolo, sobre este projeto, que ele considera como um dos mais simbólicos para o que classifica como “a nova cara de Caxias”. Esta e outras questões foram abordadas durante entrevista concedida à Gaúcha Serra na manhã desta quarta-feira (11).

Em revisão há um ano, quando um primeiro edital foi suspenso pela prefeitura, a concessão da Maesa deve ter movimentações em breve. De acordo com o vice-prefeito, há uma expectativa de que o novo projeto seja liberado nos próximos dias pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). Depois de passar por reformulação ao longo de 2025, a proposta foi enviada em novembro ao tribunal, para que fossem sanadas todas as dúvidas e não houvesse risco de contestação do edital.

Desde então, o processo tem sido analisado pelo conselheiro Estilac Xavier, que solicitou duas retificações em janeiro. O Executivo caxiense fez as alterações e reenviou o texto em fevereiro, e a expectativa é que ele seja liberado em breve. A proposta prevê a uma parceria público-privada (PPP) para ocupação do prédio de 53 mil metros quadrados, que está em posse da prefeitura desde 2014, mas até hoje tem baixa utilização. Néspolo revela que assim que o projeto voltar para a prefeitura, já será agilizado o lançamento do edital.

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— Voltou do Tribunal de Contas, imediatamente vai para a licitação e começa as obras assim que tiver a empresa contratada, com a melhor proposta para a prefeitura. Eu estou muito confiante de que em dois ou três meses a obra estará começando. E eu tenho certeza que, quando nós colocarmos o edital, com todas as mudanças que fizemos, vai ter empresas interessadas, porque ali vai girar e vai ser o novo point de Caxias —projeta o vice-prefeito.

Na mesma lógica de mudança na área central de Caxias, Néspolo falou sobre o túnel de LED instalado na Avenida Júlio de Castilhos. Ele ressaltou que o equipamento vai ser importante para a programação de Páscoa, lançada nesta terça-feira (10), e também para uma série de ações futuras planejadas para o Centro. Assim, ele revela que tem mantido contatos com a promotora Janaína De Carli dos Santos, do Ministério Público, que recomendou a retirada do túnel e concedeu um prazo para a prefeitura se manifestar.

O vice-prefeito revela que tem conversado com a promotora, e só decidiu levar a programação de Páscoa adiante após contar com a anuência dela. Além disso, adiou qualquer projeto de ampliação do túnel, o que só ocorrerá após a retirada de todas as dúvidas relativas à estrutura atual. Ele está confiante de que conseguirá a autorização do MP para manter a iluminação, pois será provado que ela é segura e não restringe o trabalho do Corpo de Bombeiros. Além disso, ele defende que o túnel já está dando resultado na valorização e melhora do patrimônio histórico da área central:

— Tu só preserva patrimônio histórico, e não bota os prédios para demolir, se tu tiver vida, se tiver alguém interessado. Então, a virada que já deu com a movimentação de Natal, isso dito pelas imobiliárias e por quem tinha prédios para alugar no Centro, foi uma coisa impressionante. Assim você preserva o patrimônio, e eu sonho com uma Caxias que tenha eventos frequentes no Centro. O espaço é do povo, e tem que estar bem cuidado.

Ainda em relação à Avenida Júlio, o vice-prefeito confirmou a intenção de contratar ainda em 2026 um estudo para uma completa reformulação da via. No entender dele, a instalação do túnel de LED foi um primeiro passo, que acordou a população para necessidade de valorizar o Centro, mas é preciso fazer mais. Entre os planos cogitados estão amplas mudanças visuais e de ocupação da Avenida, inclusive com impactos na mobilidade, o que Néspolo admite que é um tema polêmico.

— O que vai ser polêmico, eu acho, vai ser a questão da mobilidade. Esse vai ser o grande tema de discussão, sem dúvida. Não descarto que ali no meio da Júlio tenha só um trem. Eu sonho com uma Júlio só com o acesso para as garagens, e o resto com novo mobiliário urbano, calçadas bonitas e fios enterrados. Nós vamos trazer os melhores urbanistas do mundo para essa discussão em Caxias, pois a Júlio tem que ser pensada definitivamente — projeta.

Por fim, o vice-prefeito fez uma avaliação positiva da Festa da Uva que encerrou no último domingo (8), e descartou a possibilidade de assumir o comando da próxima edição, já que o atual presidente, Fernando Bertotto, já informou que está de saída. Néspolo projeta a escolha de um novo presidente para abril ou maio, pois há necessidade de começar a projetar logo a Festa das Colheitas, que começará em fevereiro do ano que vem.















