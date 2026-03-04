Ordem de início da duplicação do contorno norte de Caxias vai ser assinada em 16 de março

Viaduto na Ludovico Cavinato, em Nossa Senhora da Saúde, passará a ter altura de 5,5 metros. Porthus Junior / Agencia RBS

O começo da obra de duplicação da RS-122 entre o viaduto torto e a saída para Flores da Cunha, o chamado contorno norte de Caxias, já tem data. A ordem de início para os trabalhos vai ser assinada em 16 de março, em um jantar festivo que ocorrerá no Salão Comunitário de Nossa Senhora da Saúde, a partir das 19h. Estarão presentes o governador Eduardo Leite e representantes da CSG, que administra o trecho.

Assim, no dia seguinte, já devem começar de forma efetiva as intervenções na via. Em 23 de fevereiro, a concessionária havia confirmado que iniciaria as obras em poucas semanas. Está prevista a duplicação da pista da RS-122 no trecho entre os kms 69 e 80, em um total de 10,9 quilômetros, com previsão de entrega até janeiro de 2027.

Os trabalhos incluem também um novo viaduto na passagem por Nossa Senhora da Saúde, no km 78. Esta obra, que deve ser iniciada já na próxima segunda (9), após o término da Festa da Uva, deve ficar pronta em outubro.