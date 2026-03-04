Novo comandante do 3º GAAAe aponta formação dos soldados como prioridade de trabalho

Tenente-coronel Flávio de Paiva Silva comanda o 3º GAAAe deste o mês de janeiro. Raphael Amaral / Com. Soc. 3º GAAAe

Empossado no mês de janeiro, o novo comandante do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º GAAAe) recebeu a imprensa para um evento de apresentação nesta terça-feira (3). O tenente-coronel Flávio de Paiva Silva tem 46 anos de idade e é natural do Rio de Janeiro. No tradicional rodízio de cargos dentro das Forças Armadas, que normalmente ocorre a cada dois anos, ele foi designado para substituir o tenente-coronel George Koppe, que estava em Caxias desde 2024.

Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) em 2002, o novo comandante já se considera bem adaptado à Serra. Além de ter passagens pelo RS, pois ao longo da carreira serviu em unidades militares de Bagé, Santana do Livramento e Cachoeira do Sul, entende que as características de Caxias e do 3º GAAAe têm auxiliado neste começo. Um dos pontos que chamou a atenção foi a forte integração do quartel com a comunidade, uma situação não muito comum em outros pontos do país.

Este bom relacionamento é visto como ponte para uma das ações que ele julga prioritária, que é o fortalecimento do preparo da tropa. A unidade conta com cerca de 430 militares na atualidade, dos quais aproximadamente 200 são recrutas que iniciaram o serviço obrigatório nos últimos dias. Flávio acredita que, ao fornecer atenção e bom treinamento para os novos soldados, além de trabalhar pela defesa nacional, estará reforçando os vínculos com a comunidade.

– Nossa prioridade é o soldado. Ele vem aqui para a gente formar e capacitá-lo, para ao final ele sair um cidadão com características melhores. Diante disso, nossa formação se preocupa o tempo todo com o soldado – defende o comandante.

Outro motivo apontado pelo tenente-coronel para a valorizar a formação do efetivo é o fato de considerar o 3º GAAAe uma unidade central dentro do esquema de defesa do país. Responsável pela defesa antiaérea do Sul do país, o grupo opera o míssil RBS 70, um dos armamentos mais modernos do Exército Brasileiro. De origem sueca, foi adquirido em 2014 para ser utilizado no alerta aéreo da Copa do Mundo e das Olimpíadas do Rio de Janeiro.

Trata-se de um dos equipamentos mais avançados do planeta para defesa antiaérea de baixa altitude (até 3 mil metros), e cada míssil custa cerca de R$ 500 mil. Até pelos valores envolvidos, Flávio ressalta a importância de treino constante da tropa, que é feito com bastante uso de tecnologia, especialmente de simuladores:

– A gente tem um material de alto valor dentro da antiaérea, que tem em poucos grupos no Brasil. Hoje, a nossa operação com o RBS 70 nos coloca junto a outros exércitos do mundo, com uma capacidade excelente.

Sistema de mísseis antiaéreos RBS 70, utilizado pelo 3º GAAAe, foi adquirido em 2014. Edmilson Severino / Exército Brasileiro / Divulgação

O cenário internacional nos últimos tempos também foi ressaltado como motivo para aprimorar as capacidades da tropa. O novo comandante tem acompanhado atentamente os últimos acontecimentos, especialmente a guerra entre Rússia e Ucrânia, e aponta a necessidade de absorver diversas lições, especialmente sobre o uso de drones e os desafios de logística em um conflito moderno.

A defesa antiaérea também tem ocupado um papel central na Ucrânia e em outros conflitos, tanto que o Ministério da Defesa tem a intenção de investir em mais equipamentos para esta missão. Em 9 de janeiro foi publicado um boletim do Exército com a diretriz que aponta para a compra do sistema italiano Emads, em um negócio que tem valor previsto de até R$ 3,4 bilhões. Por ser mais poderoso que o RBS, já que permite a defesa contra alvos em voo a média altura (até 20 mil metros), o tenente-coronel Flávio acredita que esta aquisição elevaria enormemente o patamar de dissuasão do país.

– É um projeto estratégico de defesa antiaérea do Exército, e certamente aumenta a nossa capacidade. Estamos comprando material cada vez mais sofisticado, tendo em vista essas mudanças do cenário mundial, e temos que nos aperfeiçoar, pois esses acontecimentos valorizaram ainda mais o papel da defesa antiaérea – ressalta o militar.

O Exército está presente em Caxias do Sul desde 1918, quando foi instalado o Tiro de Guerra nº 248. Em 1922 foi iniciada a construção do quartel no bairro Rio Branco, que posteriormente recebeu o 9º Batalhão de Caçadores (9º BC). Esta organização militar foi sucedida em 1950 pelo 1º Grupo do Regimento de Artilharia Antiaérea, hoje 3º GAAAe.







