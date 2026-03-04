Novo comandante do 3º GAAAe aponta formação dos soldados como prioridade de trabalho

Alessandro Valim

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Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

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