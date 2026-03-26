Problema no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal deixa Prefeitura de Caxias sem certidão negativa no Tribunal de Contas

Prefeitura não consegue emitir a Certidão do Cadastro de Habilitados do Estado (CHE). Porthus Junior / Agencia RBS

Correção: diferentemente do publicado entre 11h12min e 19h30min desta quinta-feira (26), o apontamento do Tribunal de Contas do Estado sobre as contas do município de Caxias do Sul não está relacionado a problemas no percentual de investimento mínimo em educação, que foi de 25,03% e cumpriu os critérios estabelecidos por lei federal.

O descumprimento de um dos quesitos da Lei Complementar 101/2000, mais conhecida como Lei da Responsabilidade Fiscal (LRF), está trazendo problemas para o dia a dia da prefeitura de Caxias do Sul. O sistema do Tribunal de Contas do Estado do RS (TCE-RS) apontou uma inconformidade no cumprimento da norma, e com isso o Executivo não consegue emitir a Certidão CHE (Cadastro de Habilitados do Estado), um documento necessário para a assinatura de novos convênios com previsão de repasse de recursos.

Essa situação foi atestada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) em 4 de fevereiro. Na Certidão 1079/2026, assinada pela diretora de Controle e Fiscalização, Andrea Mallmann Couto, está registrado que no exercício de 2025 Caxias não cumpriu o previsto no Artigo 37 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, o CHE não pode mais ser emitido, conforme pode ser conferido no site da Secretaria Estadual da Fazenda, onde o CNPJ de Caxias do Sul constava nesta quinta-feira (26) como não habilitado. A consulta da situação cadastral é pública, e pode ser feita por qualquer cidadão.

Além de impedir a execução de novos convênios, a situação também pode prejudicar a manutenção dos contratos existentes, já que para manter o recebimento dos recursos, a prefeitura tem que emitir justificativas para a falta da certidão. A coluna teve acesso a um documento assinado eletronicamente pelo prefeito Adiló Didomenico na última terça (24). Neste ofício, endereçado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, o chefe do Executivo admite a ausência da certidão CHE, e apresenta como justificativa para o descumprimento da LRF a necessidade de investimentos para atender as consequências da enchente de 2024:

“No exercício de 2025, o município enfrentou dificuldades financeiras decorrentes dos reflexos das enchentes provocadas por eventos climáticos extremos ocorridos no ano de 2024. As fortes chuvas ocasionaram danos significativos à infraestrutura pública, especialmente em estradas, pontes, sistemas de drenagem, encostas e equipamentos públicos, exigindo a adoção de ações emergenciais de recuperação.

Tais intervenções demandaram medidas urgentes por parte da Administração Municipal, incluindo remanejamento orçamentário, contratação emergencial de serviços e priorização de obras voltadas à recuperação da infraestrutura e ao restabelecimento das condições adequadas de atendimento à população.

Diante desse cenário excepcional, o Município atendeu parcialmente às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal no exercício de 2025, tendo ocorrido o não atendimento ao art. 37, inciso IV, da Lei Complementar nº 101/2000. Tal situação decorreu das dificuldades financeiras enfrentadas e da necessidade de assegurar o cumprimento de obrigações essenciais junto à população, resultando na realização de despesas que, embora executadas, não foram empenhadas dentro do exercício”

O Artigo 37 da LRF versa sobre questões financeiras e estabelece critérios para operações como antecipações de receita de tributos, recebimento de recursos de estatais, pagamento de fornecedores e execução de obrigações sem autorização orçamentária. O processo segue tramitando no Tribunal de Contas do Estado, e até o julgamento pelos conselheiros não é possível ter acesso ao fato específico que causou o apontamento da prefeitura de Caxias.

Secretário minimiza impacto e estuda recurso ao TCE

Procurado pela coluna, o secretário municipal de Gestão e Finanças, Gilberto Galafassi, confirmou a pendência junto ao Tribunal de Contas, mas minimizou o impacto da situação. Segundo ele, a causa para o apontamento é o fato de o caixa do município ter fechado 2025 no negativo, embora todos tenham recebido, já que os pagamentos acordados foram feitos em janeiro. No entanto, para fins contábeis, o TCE levou em conta o número do fim de ano.

O secretário entende que, mesmo que desagradável, esta é uma situação comum a diversos municípios do Estado. Ele também afirma que está sendo estudada uma forma de reverter a situação no tribunal.

— Se tivesse que prestar contas hoje, não teria nada em aberto. Está tudo pago. No momento em que fechou 2025, constavam coisas a pagar, e ele remete a aquele momento. A gente está estudando se tem algum caminho legal dentro do TCE, para fazer as alegações necessárias, e há momentos adequados para fazer isso — afirma Galafassi.

O secretário revela que, apesar da necessidade da apresentação de justificativas por escrito, até agora os convênios já assinados não foram prejudicados, e não houve nenhum bloqueio de repasse de recursos. No entanto, ele não descarta a possibilidade de prejuízo em acordos futuros: