Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Gestão
Notícia

Problema no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal deixa Prefeitura de Caxias sem certidão negativa no Tribunal de Contas

Executivo justifica remanejamento de recursos devido a gastos com enchentes. Situação pode impedir execução de convênios e repasse de recursos

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS