Entupimento em calha causou alagamento no aeroporto de Caxias

Área utilizada pelas companhias aéreas ficou alagada após pancada de chuva em Caxias do Sul. Divulgação / Divulgação

O entupimento de uma calha foi a causa para o alagamento no terminal do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, na última segunda-feira (24). A situação foi constatada pela equipe da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), que fez uma limpeza emergencial no local com o objetivo de evitar novos problemas em caso de chuva forte.

De acordo com o secretário-adjunto da SMTTM, Alfonso Willenbring Junior, a área onde foi registrado o problema não foi englobada na reforma do telhado feita em 2024, pois terá que ser modificada quando ocorrer a obra de ampliação do terminal. Assim, para não gastar duas vezes no mesmo local, na época optou-se por deixar os trabalhos para depois, quando for feita a recuperação definitiva.

A propósito, em relação à reforma do terminal, Willenbring também informa que na última semana começou o processo de retomada do projeto. Já está sendo feita uma atualização dos custos da obra, e a ideia é fazer a licitação nas próximas semanas.

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O projeto prevê a implantação de uma estrutura modular, que vai se estender para uma área à frente do atual terminal, ocupando parte do estacionamento das aeronaves. A ampliação deve ser de quase mil metros quadrados, e também terá nova esteira para bagagens e renovação dos equipamentos de raio X e detecção de metais.