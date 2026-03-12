Corte Constitucional rejeita dúvida levantada por tribunal e mantém validade de regras mais restritivas para a cidadania italiana

Segue valendo a legislação aprovada em 2025 e que restringiu as normas para reconhecimento da cidadania italiana. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Por meio de comunicado de imprensa publicado nesta quinta-feira (12), a Corte Constitucional da Itália anunciou que rejeitou as questões de legitimidade constitucional levantadas pelo Tribunal de Turim no ano passado, e que foram analisadas durante sessão realizada nesta quarta (11). Assim, ao menos por enquanto, segue valendo a legislação aprovada em 2025 e que restringiu as normas para reconhecimento da cidadania italiana.

Em junho de 2025, o juiz Fabrizio Alessandria, do Tribunal de Turim, encaminhou à Corte um procedimento onde pedia explicações sobre a aplicação das novas normas relativas à concessão da cidadania, se deveria aplicá-las e se eram constitucionais. A demanda surgiu a partir de um processo protocolado em 28 de março de 2025, quando já estava em vigor o Decreto 36/2025, que alterou a lei.

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A manifestação da Corte era importante pois, se na resposta às arguições do Tribunal de Turim houvesse o entendimento de que a nova lei não poderia ser aplicada, abria-se a perspectiva de considerar as mudanças inconstitucionais. Assim, voltaria a utilização do reconhecimento da cidadania por direito de sangue (jus sanguinis), sem limite de transmissão geracional. A decisão desta quinta, no entanto, confirma que deve ser seguida a legislação criada pelo governo da primeira-ministra Georgia Meloni, que limita a transmissão da cidadania apenas a netos e filhos de cidadãos italianos.

Embora ainda não tenha sido divulgado o texto completo da sentença, o comunicado de imprensa revela que a Corte declarou infundada a alegação de arbitrariedade e distinção entre aqueles que solicitaram a verificação da cidadania antes de 28 de março de 2025 e aqueles que a solicitaram depois. Além disso, o tribunal também não aceitou o argumento de que as mudanças na lei violavam legislações da União Europeia e a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Especialista ainda acredita em decisão pela inconstitucionalidade

A rapidez com que a decisão dos membros da Corte Constitucional foi divulgada surpreendeu o advogado gaúcho Gustavo Slongo Guaragna, que trabalha há mais de 15 anos com cidadania italiana. Esse estranhamento se deve ao fato de que foi divulgado apenas por um comunicado preliminar, sem detalhamento, o que abre espaço para interpretações e especulações. Pela importância do tema, que atinge milhões de pessoas, ele aponta que o ideal seria aguardar e divulgar a sentença completa, com todas as justificativas da decisão.

Mesmo assim, Guaragna acredita que ainda é possível que as novas regras de cidadania sejam consideradas inconstitucionais. A expectativa agora se volta para a análise que a Corte fará das dúvidas lançadas pelos tribunais de Mantova e Campobasso, que também encaminharam questionamentos sobre a aplicação da legislação. Para o especialista, o teor e a profundidade dessas ações fazem com que elas tenham mais chances jurídicas de prosperar:

– Sigo bastante esperançoso na nova análise que vai ser feita pela Corte a partir das arguições de inconstitucionalidade feitas pelos tribunais de Mantova e Campobasso. Eles fazem questionamentos sobre alguns artigos constitucionais que não foram sequer citados pelo juiz de Turim. A de Mantova, por exemplo, traz a questão de que o governo não podia ter feito uma medida provisória para mudar esse tipo de legislação, e eu considero isso muito importante.