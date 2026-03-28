Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

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Caxias do Sul é a única entre as maiores cidades gaúchas a ficar sem certidão exigida para convênios estaduais

Na região, apenas outras três cidades enfrentam o mesmo problema. Falta do documento pode prejudicar execução de convênios e repasse de verbas

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