Após descartar acordo com Infraero, prefeitura de Caxias retoma planos para melhorias no Aeroporto Hugo Cantergiani

Aeroporto Regional Hugo Cantergiani atualmente recebe três voos diários. Aeroclube de Caxias do Sul / Divulgação

Sem conseguir concretizar o repasse da administração do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani para a Infraero, situação negociada durante o segundo semestre de 2025, a prefeitura de Caxias do Sul está retomando os planos para investir no espaço. A meta é cumprir pré-requisitos que permitam a retirada de restrições operacionais impostas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e melhorar a qualidade do serviço prestado aos usuários.

A posição definitiva de que não haverá mais o acordo com a Infraero foi confirmada na semana passada pelo secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan), Marcus Vinicius Caberlon. Depois de meses de tratativas, ficou claro que não havia condição financeira para a mudança, pois a estatal federal não tinha orçamento próprio para tocar o projeto. Assim, para viabilizar uma parceria, além de ficar com as taxas de embarque cobradas dos passageiros, também precisaria receber um aporte do Município, o que foi descartado.

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Com isso, o equipamento seguirá sendo administrado pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), que é responsável pela gestão desde abril de 2023, quando a cidade recebeu do Estado a outorga do espaço. Nesse meio tempo, houve o salto de movimento de 2024, devido ao fechamento do Salgado Filho pela enchente, e a redução posterior da demanda, que além de ser consequência da retomada das atividades na Capital, foi influenciada pelas restrições impostas pela Anac, que limitou a 42 operações semanais de pousos e decolagens do aeroporto caxiense.

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Para mudar rapidamente esse quadro de retração, o secretário-adjunto da SMTTM, Alfonso Willenbring Junior, planeja ações em várias frentes. Descartada a parceria com a Infraero, ele revela que estão sendo retomados os projetos já existentes, e o mais importante é a ampliação do terminal de passageiros, que já tem verba destinada desde 2024, quando R$ 14 milhões foram repassados pelo Estado à prefeitura. Metade desse valor foi gasto para recapear a pista, etapa concluída no ano passado, e a ideia é aproveitar o restante para iniciar a obra do terminal o quanto antes.

– Este projeto está pronto. Devido a esse tempo que ficou parado, o que talvez eu tenha que fazer é uma atualização de orçamento. A licitação já deve ser lançada nos próximos meses, e é o que eu mais quero ver pronto. E essa obra não tem nenhum apontamento da Anac, é uma coisa nossa, para melhorar a condição do usuário – aponta Willenbring.

O projeto prevê a implantação de uma estrutura modular, que vai se estender para uma área à frente do atual terminal, ocupando parte do estacionamento das aeronaves. A ampliação deve ser de quase mil metros quadrados, e também terá nova esteira para bagagens e renovação dos equipamentos de raio X e detecção de metais.

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Além desta proposta, a secretaria se mobiliza para atender as demandas da Anac, a fim de levantar os embargos que limitam a operação do aeródromo. A prioridade neste quesito é aprimorar a estrutura de segurança no portão 2, na área de hangares onde em julho de 2024 aconteceu um assalto a um avião que transportava valores. Willenbring revela que este projeto está pronto, e a execução deve começar nos próximos dias:

– Vai ser feito um cercamento de aproximadamente 700 metros, para isolar a parte de visitantes dos hangares da área que dá acesso à pista. E na guarita de inspeção nós vamos fazer uma estrutura metálica de proteção aos profissionais da segurança que atuam ali, além de implantar equipamentos como espelhos para verificação da parte de baixo dos veículos. Isso tudo já está pensado e pronto para execução.

Ainda em cumprimento às exigências da Anac, está sendo feita a ampliação dos muros que cercam a área do aeroporto junto ao bairro Monte Carmelo, e no local serão instaladas câmeras de vigilância. Um nivelamento do terreno que margeia a pista também está sendo executado, e a SMTTM estuda alternativas para ampliação da guarnição de bombeiros, que é outra questão solicitada pelo órgão federal.