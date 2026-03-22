Após descartar acordo com Infraero, prefeitura de Caxias retoma planos para melhorias no Aeroporto Hugo Cantergiani

Alessandro Valim

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Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

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