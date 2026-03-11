Após audiência, Justiça italiana se posicionará sobre mudanças na lei de cidadania nas próximas semanas

Corte Constitucional da Itália durante a reunião desta quarta-feira. Reprodução / Internet

O debate sobre as mudanças na lei de cidadania italiana teve mais um capítulo nesta quarta-feira (11). Uma sessão da Corte Constitucional, o mais alto órgão de controle de constitucionalidade no país europeu, analisou um questionamento sobre as alterações feitas em 2025 na lei. A partir da decisão, que pela praxe do judiciário italiano deve ser divulgada em até 45 dias, é possível que as medidas restritivas estipuladas no ano passado sejam derrubadas, voltando a valer as regras historicamente consagradas para concessão da cidadania por direito de sangue (jus sanguinis).

A questão analisada nesta quarta foi levantada pelo Tribunal de Turim, que encaminhou à Corte no ano passado um procedimento onde pedia explicações sobre a aplicação das novas normas. Há contestações semelhantes levantadas posteriormente pelos tribunais de Mantova e Campobasso, mas que ainda não entraram em pauta. O que for decidido em Roma deve se firmar como jurisprudência, criando um padrão para aplicação da lei.

A sessão desta quarta seguiu o rito tradicional da Corte, com bastante formalidade e sem debate entre os magistrados. A abertura foi feita pelo relator, o juiz Giovanni Pitruzzella, que fez a apresentação do caso. Houve uma interrupção para os magistrados analisarem se seria anexado ao processo o questionamento feito pelo Tribunal de Campobasso, mas por uma questão de prazos isto não foi aceito.

Após a retomada, houve manifestação das partes interessadas, e quatro advogados falaram em defesa dos direitos dos ítalo-descendentes. Já pela parte do governo italiano falou apenas uma pessoa, um advogado de estado. Os 15 juízes ouviram as manifestações e não fizeram perguntas e agora se reunirão para finalizar conjuntamente a sentença, que será divulgada por escrito.

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Apesar de não haver nenhuma sinalização de como os juízes se posicionarão, a audiência manteve o clima de otimismo entre os defensores dos direitos dos ítalo-descendentes. A expectativa é que as mudanças implantadas pelo governo da primeira-ministra Giorgia Meloni a partir de março de 2025 sejam consideradas inconstitucionais, recuperando o direito de transmissão da cidadania por sangue, sem limite de gerações.

A advogada porto-alegrense Claudia Antonini, que há 30 anos trabalha com cidadania italiana, acompanhou presencialmente a sessão na Corte Constitucional e ficou satisfeita com o que viu. Um dos pontos mais ressaltados por ela foi a qualidade da manifestação dos advogados que falaram em defesa dos ítalo-descendentes.

— Fomos muito bem representados. Os quatro que falaram foram brilhantes, com defesas muito bem circunstanciadas e apresentadas, tratando realmente de todos os pontos e desmontando a tese da Avvocatura dello Stato. Foi uma bela jornada — exultou Claudia.

A partir dessas manifestações, a advogada, que também é vice-presidente da Natitaliani, uma associação internacional de defesa dos direitos dos ítalo-descendentes fundada em 2024, acredita que é possível ser otimista com a decisão que será tomada pela Corte. Mesmo assim, pede que as pessoas que estão aguardando pelo resultado para levar adiante seus processos de cidadania mantenham a calma:

— Eu acredito que as pessoas podem ficar otimistas, mas elas têm que se manter informadas e não devem tomar atitudes precipitadas. É um momento de aguardar decisões, fazer pesquisas e reunir documentos, mas esperar a decisão definitiva para tomar atitudes. Isso porque não dá para sair daqui com certezas, mas dá para sair com boas esperanças.

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A visão esperançosa é compartilhada pelo advogado gaúcho Gustavo Slongo Guaragna. Natural de Vacaria e com ligações familiares com Caxias do Sul, ele trabalha há mais de 15 anos com cidadania italiana, tendo escritórios em Porto Alegre, Bérgamo (Itália) e Porto (Portugal), onde reside há seis anos. Ele também elogiou a qualidade dos representantes dos ítalo-descendentes, e destacou, pelo simbolismo, a participação da única mulher a falar, a advogada argentina Monica Lis Restanio.

— Ela era a única italo-descendente que teve voz hoje, e falou para a corte aquilo que todos nós temos vontade de falar. Ela não se não se limitou a questões jurídicas e trouxe as dificuldades que nós, a comunidade, enfrentamos no exterior, nos consulados. Não eram questões que estavam sendo discutidas ali, mas acho que isso é muito válido, porque tem um viés político nisso tudo também — ressaltou o advogado gaúcho.

Outro aspecto destacado por Guaragna foi a manifestação do advogado que representou o governo italiano. Para ele, foi uma fala juridicamente frágil:

— O que mais me chamou a atenção foram os argumentos do advogado que representou o governo e, no meu ponto de vista, foi bastante frágil a tese. Ele ficou quase num ambiente menos jurídico, mais falando de questões da insegurança, mas sem conseguir desenvolver uma tese. Juridicamente não veio nenhuma novidade, nada que pudesse preocupar mais do que antes.