Abertura de UBSs, busca ativa e combate a fake news: as estratégias para impulsionar a vacinação em Caxias

Vacina Caxias prevê abertura de sete UBSs no último sábado de cada mês. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O início do Vacina Caxias deve ser um marco para a retomada de melhores índices de imunização da população da cidade. Essa foi a expectativa apresentada pela diretora da Vigilância em Saúde de Caxias do Sul, Magda Beatriz Teles, durante entrevista concedida à Rádio Gaúcha Serra na manhã desta quarta-feira (25).

Além do Vacina Caxias, que começa no sábado (28) e ocorrerá todo mês, com atendimento em sete unidades e mais um ponto itinerante, outras iniciativas estão sendo pensadas para reverter uma tendência de queda na procura pelas vacinas. Ações de busca ativa, especialmente para adolescentes e idosos, além do reforço no repasse de informações, a fim de conter os efeitos de campanhas antivacina, também estão nos planos. Confira a entrevista:

Gaúcha Serra: O que o Vacina Caxias, que começa neste sábado, tem de diferente em relação a campanhas anteriores?

Magda Beatriz Teles: O Vacina Caxias é diferente no sentido de que vai ser contínuo. Não vai ser só um dia de campanha, como a campanha da gripe, sarampo e outras que a gente já fez. Vai ser um programa mesmo, e todo último sábado do mês essas sete unidades e mais um ponto itinerante, que neste primeiro sábado vai ser na Praça Dante, estarão abertos ofertando o calendário da vacina da criança, do adolescente, da gestante e do idoso, para que as pessoas consigam se programar e atualizem o cartão de vacina.

E como está o estoque de vacinas para esta campanha? O Estado já começou a distribuição da vacina contra a gripe, e a população pode ficar tranquila que a quantidade de doses está adequada?

Na realidade, a gente está com dois momentos. No Vacina Caxias serão as vacinas do calendário e essas têm doses suficientes, pois é aquele quantitativo que a gente já sabe que existe, mas ainda não se vacinou. E, por coincidência, a campanha de vacinação do influenza também vai iniciar no Brasil no dia 28. Como a gente já estava com as unidades abertas e com o ponto estratégico da praça, e recebemos algum quantitativo da vacina da gripe, vamos centralizar a grande maioria dessas ali na praça e fazer a vacinação da gripe para os públicos-alvo como as crianças, idosos, gestantes e prioritários.

E nas unidades ficará um quantitativo menor, dando mais ênfase para as vacinas do calendário, até a gente receber a segunda remessa da gripe e entrar abril adentro vacinando nessa campanha como rotina.

Leia Mais Com aumento de casos de covid e influenza, Secretaria da Saúde de Caxias reforça alerta para vacinação

Ou seja, essa ação de vacinação do sábado ocorreria independentemente de ter ou não a vacina da gripe já disponível?

Exato, não dependia disso. Por coincidência, a campanha da gripe foi adiantada, e no dia 28 a gente vai ter um quantitativo pequeno, de apenas 6% do total a receber, mas já estaremos disponibilizando, para aproveitar a oportunidade, a fim de que nos meses de inverno a gente já tenha esses públicos vacinados. Então, foi bem estratégico por parte do Ministério iniciar em abril, e veja como é um acerto da cidade, pois a gente já começa nosso primeiro Vacina Caxias com algumas doses da influenza.

Com relação a essa questão dos faltosos, que não completaram os ciclos de vacina, em que patamar a cidade está atualmente?

Nós estamos num processo de migração de sistemas dentro da Secretaria de Saúde. Estamos saindo de um sistema próprio, privado, para migrar para o SUS e, então, estamos com um delay das informações deste ano. Mas o que a gente tem observado é uma tendência, de setembro do ano passado em diante, de uma diminuição gradativa das coberturas, e em algumas vacinas específicas a queda é maior. Por exemplo, a vacina da febre amarela, que é feita nas crianças entre nove meses e quatro anos, a gente está com uma cobertura de nem 70%. Isso quer dizer que tem mais de 5 mil crianças que não fizeram a vacina da febre amarela e a gente tem que resgatá-las.

Quando se vai lá para o público dos adolescentes, a vacina do HPV ou o reforço da vacina da meningite estão com uma cobertura em torno de 60%, o que quer dizer que tem mais de 10 mil adolescentes na nossa cidade que não estão imunizados nem para HPV e nem para vacina da meningite. E no calendário do adolescente ainda entrou agora a vacina da dengue, e essa a gente mal começou a divulgar, e é um momento também estratégico da gente conseguir captar esses adolescentes.

Na percepção de vocês, essa diminuição nos níveis de vacinação em alguma medida ocorre devido a dificuldades de ir a uma UBS durante a semana? O quanto vai ajudar o fato de ter as UBSs abertas no sábado?

Não é só esse fator, tanto que em uma pesquisa que a gente fez em 2022 e 2023, esse era um dos fatores, mas não o prioritário. Pensando naquela família que tem uma rotina de trabalho e dificuldade de se deslocar até a UBS, ou tem medo dos efeitos adversos em uma criança, às vezes as pessoas vão postergando. Então, o sábado é estratégico por isso, pois além de poder se programar, a pessoa consegue ficar com a criança no sábado e domingo. É mais uma alternativa que a secretaria tenta criar para facilitar e melhorar a adesão ao esquema vacinal.

Vocês cogitam alguma estratégia de busca ativa? Por exemplo, no caso do HPV, de procurar as escolas para fazer essa aplicação de vacina. Isso é viável?

Essa é uma atividade que as UBSs com o programa Saúde na Escola já executam de longa data. É algo histórico dentro da nossa cidade essa vacinação no ambiente escolar. O único problema, e talvez seja uma das coisas que às vezes impede o sucesso, é que a gente precisa autorização por escrito dos pais para que se aplique a vacina, porque o HPV é na faixa etária dos nove aos 14 anos. Às vezes vai esse bilhete para casa e o pai não assina, ou a criança ou adolescente esquece de trazer para a escola. Então, as ações acontecem, mas às vezes não conseguem abraçar todo público por todos esses pormenores.

Com relação à influenza, a gente vai criar algumas estratégias, talvez de fazer vacinações nos grupos de mães e nos programas da SMEL (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer), como o Conviver. Ou seja, vamos tentar frequentar os espaços onde estão os idosos e ter a unidade itinerante com a parceria da Cruz Vermelha para ir em bairros. São algumas alternativas que a gente está alinhavando dentro da secretaria.

Ainda sobre a questão da baixa nos números de vacina, o que é mais citado a vocês como causa para a diminuição da procura pela vacinação? E você, como especialista, como encara o impacto de campanhas antivacina que a gente vê na internet nos últimos anos?

Sim, a influência das fake news perdura. Elas começaram com grande ênfase, pelo menos no nosso país, durante a covid-19 e se perpetuaram, pois algumas pessoas continuam tendo estranheza com vacinas que a gente já aplica há 40 ou 50 anos. Se hoje a gente não tem mais crianças cadeirantes ou com dificuldade de mobilidade pela paralisia infantil, foi porque nossos pais nos levaram vacinar em massa lá nos anos 1980 e 1990. Se hoje a gente não tem surtos de meningite, com sequência de óbitos como no passado, é porque foram feitas essas campanhas.

Então, a gente observa muito desconhecimento, e o uso dessa informação incorreta atrapalha muito. Causa estranheza e dificuldade, e às vezes a gente tem até profissionais de saúde contraindicando as vacinas, sendo que elas são seguras. Se hoje a gente está conversando sem máscara e tendo uma vida normal, é porque fizemos a vacina da covid-19 no passado. Se hoje a gente não tem surto de sarampo, é porque no passado foram feitas vacinas e a gente tem que perpetuar isso, para não surgirem novas doenças e não voltarem as que já tinham desaparecido.

E vocês têm notado uma intensificação desse movimento antivacina? Ou tem amenizado quando a gente compara com o tempo da covid-19?

Tem alguns grupos que trabalham de maneira bem ferrenha para continuar esse debate. A gente percebe que as demais vacinas dos calendários aos poucos vão voltando à normalidade de aceitação, mas a vacina da covid-19, que hoje está no calendário da criança, ainda tem muita resistência. Às vezes os pais evitam procurar a UBS para pôr outras vacinas em dia, porque sabem que vai ser ofertada também a vacina da covid-19, já que ela está no calendário, e é avaliada pelo Ministério da Saúde como necessária para evitar agravamentos de internação de crianças e óbitos.

A vacina da influenza também entrou no calendário da criança e é rotina desde o ano passado, mas alguns grupos ainda continuam ferrenhamente divulgando notícias faltas, e a gente vê isso até no cenário internacional.

Além de grupos prioritários, a população em geral que tenha alguma vacina atrasada poderá procurar as UBSs no sábado?