Prefeitura de Caxias do Sul prepara decreto mais rígido para eventos em ruas e praças

A Prefeitura de Caxias do Sul iniciou nas últimas semanas o debate sobre um novo decreto para regulamentar a cedência de espaços públicos como ruas e praças. Comandada pela Secretaria Municipal de Urbanismo, a discussão envolve outros setores e ainda está nos estágios iniciais, mas a ideia geral é buscar normas mais restritivas para a liberação de eventos nestes locais.

As premissas mais rígidas para a nova legislação são confirmadas pelo superintendente de Fiscalização da Secretaria de Urbanismo, Rodrigo Lazzarotto. Ele revela que os participantes do grupo de trabalho responsável pelo tema ainda estão fazendo o trabalho preliminar, que consiste em trocar informações e buscar referências nos fatos dos últimos anos e em legislações de outras cidades.

O motivo para a busca de novas regras é a percepção de que atualmente há um exagero na quantidade de eventos liberados, com o transtorno superando os benefícios gerados pela realização dessas ações. Além do número, Lazzarotto também entende que é preciso rever os critérios, pois a cidade hoje está em um momento diferente em relação à ocupação desses espaços.

– A gente abriu demais no momento de retomada da pandemia, para incentivar a ocupação dos espaços públicos. Naquele momento era condizente porque o pessoal que produz eventos foi muito prejudicado, e assim foi retirado um pouco da carga de exigência. Só que a gente está percebendo que meio que extrapolou o limite. Agora a pessoa quer fazer o aniversário da filha e pede liberação, e o decreto não é para isso – exemplifica o superintendente.

Leia Mais Prefeitura de Caxias prepara revisão do Código de Posturas do Município

Essa situação, no entendimento de Lazzarotto, tem trazido problemas para o ambiente da cidade. O principal termômetro disso é o crescimento das reclamações recebidas pela Secretaria de Urbanismo, além do desrespeito aos limites estabelecidos para os eventos:

– Foram 550 eventos no ano passado, e alguns deles tiveram repercussão bem negativa em relação à perturbação do sossego. O bloqueio de vias, por exemplo, que em muitos casos era para ser parcial, aumentou conforme as pessoas foram chegando sem controle, e acabou se tornando um bloqueio total.

Lazzarotto defende que o novo decreto tem que ser resultado da discussão entre a sociedade e os órgãos afetados, como Brigada Militar, Guarda Municipal e secretarias de Urbanismo, Trânsito, Cultura e Meio Ambiente. Mesmo assim revela que, de forma preventiva, a prefeitura já está barrando alguns eventos que no passado se mostraram problemáticos, o que tem gerado reações.

– A gente já está recebendo muita crítica agora, de quem a gente já bloqueou. Porque aqueles que tiveram problemas a gente já não liberou de novo. Nesse ano já teve coisas que a gente segurou antes do decreto, porque se gerou um ônus para a comunidade, não tem que repetir – revela.