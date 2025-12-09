Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Pacotão de bondades 
Notícia

Vereadores caxienses encaminham criação de mais um cargo de assessor e retomada de verba de representação para gabinetes 

Benefícios devem ser analisados em sessão extraordinária no dia 5 de janeiro. Parlamentares também receberão novos celulares, notebooks e TVs 

