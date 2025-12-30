Orçamento da Câmara de Vereadores de Caxias será 16,3% maior em 2026 

Orçamento da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul para 2026 é de R$ 61,2 milhões. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

A aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de Caxias do Sul para 2026, em 12 de dezembro, contemplou a Câmara de Vereadores com um substancial aumento nos valores destinados. O texto prevê R$ 61,2 milhões para o Legislativo, um valor 16,3% maior do que aportado em 2025, que era de R$ 52,6 milhões.

E poderia ter sido ainda mais. Durante o ano, no processo de montagem do orçamento, a Câmara chegou a cogitar um valor de R$ 71 milhões. O fato de a prefeitura ter previsto um valor menor causou mal estar e desgaste político entre os dois poderes.

O aumento chama a atenção quando comparado a outras rubricas presentes na LOA. Em termos percentuais, o reajuste de 16,3% é muito maior do que o crescimento do orçamento geral do Município, que subiu 4,98% em comparação com 2025. Mesmo secretarias de atendimento social fortemente demandadas como Educação e Saúde, tiveram correções orçamentárias menores — 9,3% e 12,4%, respectivamente.

Por que o orçamento é maior?

A necessidade de investir em infraestrutura é a principal justificativa apresentada pelo Legislativo para o aumento do orçamento. De acordo com o diretor-geral da Câmara em 2025, Ricardo Barazzetti, neste próximo ano deverão ser pagos projetos que foram iniciados pela atual gestão, como a compra do novo software de processo legislativo, além de outras questões já previstas.

— Na LOA tem previsão de novo concurso público e uma série de investimentos. Tem aumento de digitalização, porque a gente fez a licitação do processo legislativo, e provavelmente o empenho seja feito no exercício do ano que vem. E tem também uma previsão de ampliação do prédio da Câmara — informa o diretor.

Leia Mais Vereadores caxienses encaminham criação de mais um cargo de assessor e retomada de verba de representação para gabinetes

Barazzetti não associa o aumento do orçamento à provável criação de novos assessores e de uma verba de representação para os gabinetes, questões definidas nos bastidores e que devem ser aprovadas no início de 2026. Ele também não considera que a ampliação do prédio da Câmara tenha relação com o hipotético aumento de cargos de confiança, pois entende que a falta de espaço para os atuais servidores já é uma realidade:

— Nós não provisionamos relacionado a isso (criação de CC’s), pois a ampliação é uma demanda atual. Hoje, para ter uma ideia, nós estamos aqui acavalados. As comissões estão todas apertadas e o espaço das bancadas diminuiu. Teve uma ampliação do prédio por volta de 2012, mas de lá para cá teve concurso público em 2017. Aumentou o número de servidores, bancadas e de assessores comunitários. Então, o prédio já é uma demanda antiga.

Aporte do 13º salário

No fim de 2023, os vereadores de Caxias do Sul aprovaram a implementação de um 13º salário, que já está sendo pago na atual Legislatura. Já em 2024 foram criados 35 novos cargos em comissão. Para o pagamento destes assessores, o orçamento da Casa recebeu uma suplementação de R$ 3,6 milhões em janeiro passado, perfazendo o valor de R$ 52,6 milhões em 2025. Destes, R$ 8,8 milhões não foram usados e acabaram sendo devolvidos ao Executivo.

O pacotão de benefícios de 2026 para os vereadores deve ser votado durante sessão extraordinária prevista para 06 de janeiro. Extraoficialmente está acordada a criação de 23 novos cargos de comissão (CCs), que vão assumir a função de chefe de gabinete de cada um dos parlamentares. Também será votada a implantação de uma verba de representação de cerca de R$ 5 mil para cada gabinete, a fim de cobrir despesas de atuação.

No caso dos chefes de gabinete, o salário estimado fica em torno de R$ 10 mil para cada CC, o que faz projetar um gasto anual de R$ 2,7 milhões. Em relação à verba de gabinete, o custo estimado é de R$ 1,3 milhão, que servirá para cobrir despesas como o combustível usado pelos parlamentares em deslocamentos.

Estes dois benefícios se somam a melhorias materiais que já estão encaminhadas. Está em tramitação um processo para a compra de 27 notebooks para uso institucional da Câmara, e a maior parte deles será distribuída entre os 23 vereadores. Também está definido que cada gabinete receberá um novo monitor de TV de 50 polegadas.