Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Gasto público 
Orçamento da Câmara de Vereadores de Caxias será 16,3% maior em 2026 

Investimentos em sistemas e ampliação do prédio estão entre as justificativas para o crescimento

