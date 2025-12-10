Melhoria da infraestrutura regional e articulação política: os focos do trabalho de Ubiratã Rezler no comando da CIC Caxias

Ubiratã Rezler, novo presidente da CIC, durante a cerimônia de diplomação. Júlio Soares / Objetiva/ Divulgação

Diplomado junto com os vices durante jantar festivo na última segunda-feira (8), o presidente da CIC Caxias para o mandato 2026-2027 toma posse efetivamente em 1º de janeiro. Embora ainda aquecendo para a futura gestão, Ubiratã Rezler já tem bem claros os focos para onde vai direcionar o trabalho e deixou isso claro durante entrevista à Rádio Gaúcha Serra na manhã desta quarta-feira (10).

A defesa da melhoria da infraestrutura da região continua sendo o objetivo central e, para atingir as metas previstas nesse setor, é fundamental que a entidade continue tendo boa articulação política com órgãos governamentais e outras entidades empresariais. Rezler acredita que o trabalho feito pela atual gestão da CIC tem sido exemplar nestes aspectos, e por isso prega que as ações a serem feitas devem ser uma continuidade dos últimos anos.

E entre os temas específicos de infraestrutura, o novo presidente quer atenção especial à questão das rodovias. Pelo peso das estradas para a economia local e pelos riscos que trazem às pessoas, ele defendeu esta prioridade, com uma análise ampla e franca. Para ele, é preciso debater sem preconceitos, levando em conta a importância que alternativas como os pedágios podem ter.

– Ninguém quer pagar pedágio, é lógico que é uma obrigação do Estado. Mas a gente quer que as pessoas morram com as estradas que nós temos ou a gente paga um pouco para ter estradas de condições e qualidade? Então a gente tem um debate bom, e o empresário entende esse tema como sendo prioritário – afirmou Rezler.

Além das estradas, o futuro presidente também ressaltou que pretende dar atenção ao projeto de construção do Aeroporto de Vila Oliva. Rezler disse que o tema foi debatido com o prefeito Adiló Didomenico há alguns dias, e prometeu apoiar no que for possível para que esta obra comece nos próximos meses. O Porto Meridional, em Arroio do Sal, completa as prioridades, e ele vê como fundamental o apoio da CIC a esta iniciativa considerada estratégica para o futuro da Serra e do Estado:

— Está claro que precisamos de mais um porto. Por muitas vezes, por dificuldade de entrada no Porto de Rio Grande, o armador joga o navio lá para Santa Catarina e acaba não parando aqui. Isso é um grande problema. Como já dizia meu querido pai, quem tem um não tem nenhum.