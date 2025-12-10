Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Nova gestão
Notícia

Melhoria da infraestrutura regional e articulação política: os focos do trabalho de Ubiratã Rezler no comando da CIC Caxias

Nova diretoria da principal entidade empresarial da Serra foi diplomada nesta semana

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS