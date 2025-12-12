Confira como andam as compras de celulares, TVs e notebooks para os vereadores de Caxias do Sul

Processos para compra de novos equipamentos foram abertos pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul em 2025. Vania Marta Espeiorin / divulgação

Os três procedimentos de compra de novos equipamentos eletrônicos para os vereadores de Caxias do Sul estão em andamento, sem oficialização de um ganhador. A coluna procurou o diretor-geral da Câmara, Ricardo Barazetti, para saber a tramitação desses processos e quando devem ser finalizados.

A aquisição de monitores de TV de 50 polegadas para os gabinetes foi feita por meio de dispensa de licitação e cotação eletrônica. Neste momento, segundo Barazetti, o processo se encontra na etapa de análise das certidões negativas necessárias. A empresa vencedora, embora tenha apresentado o menor preço, foi desclassificada em razão de certidão positiva junto à Justiça do Trabalho e, agora, está em avaliação a documentação apresentada pela segunda colocada.

Leia Mais Vereadores aprovam criação de 53 novos cargos no Executivo e Legislativo de Caxias do Sul

Já o fornecimento de 25 novos aparelhos celulares e serviços de telefonia móvel, que serão repassados para uso dos parlamentares, teve o pregão eletrônico realizado na semana passada, em 5 de dezembro. Uma empresa foi escolhida por ter o menor preço, mas um concorrente mostrou interesse em interpor um recurso. Assim, o processo segue sem definição, pois ainda está correndo prazo para formalização do recurso.

No que se refere à contratação de uma empresa para fornecer 27 notebooks ao Legislativo, o pregão eletrônico ocorreu na última segunda-feira (8). Neste momento, o servidor pregoeiro está analisando os requisitos técnicos previstos no edital, conforme a documentação apresentada pelas concorrentes. Cada vereador vai receber um dos aparelhos.

Leia Mais Em último dia do ano no Legislativo, vereadores de Caxias do Sul aprovam aumento do salário da próxima legislatura

Como nenhum dos três processos já tem um vencedor definido, Barazetti ressalta que ainda não é possível estabelecer o que vai ser gasto. Isso ocorre porque os valores podem variar, já que não necessariamente os contratos serão assinados com as empresas que propuseram os valores mais baixos.

— A primeira foi a que apresentou o menor valor. Se ela não pôde ser contratada, a segunda vai ser chamada, mas aí terá um valor mais alto. No caso dos notebooks, por exemplo, nós já estamos na quarta empresa, pois as outras não preencheram os pré-requisitos. Então não posso passar um valor que ainda não é o definitivo — explica o diretor-geral.