Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Parlamento
Notícia

Confira como andam as compras de celulares, TVs e notebooks para os vereadores de Caxias do Sul

Nenhum dos processos para aquisição de equipamentos pela Câmara tem vencedor definido ou custos estabelecidos até o momento

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS