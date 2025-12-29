Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Segurança
Notícia

Ano de 2025 registra nova queda em índices de criminalidade na Serra

Homicídios e roubos estão entre as ocorrências que tiveram redução. Aumento do número de golpes, no entanto, é motivo de atenção

