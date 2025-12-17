“Aeroporto não é uma estrada. Não pode ser qualquer empresa para fazer”, afirma secretário de Planejamento de Caxias

Debatido desde a década de 2000, Aeroporto em Vila Oliva terá estrutura moderna e capacidade para receber grande número de operações. Divulgação / Seplan / Prefeitura de Caxias do Sul / Seplan / Prefeitura de Caxias do Sul

Em entrevista ao programa Gaúcha Hoje desta quarta-feira (17), o secretário de Planejamento e Parcerias de Caxias do Sul, Marcus Vinicius Caberlon, fez uma análise sobre o edital para construção da primeira etapa do Aeroporto de Vila Oliva, que foi publicado no Diário Oficial do Município. Ele apontou o momento atual como a concretização de um sonho e trouxe detalhes sobre como foi montado o processo de escolha da empresa que executará a obra.

A expectativa é que, pela forma com que edital foi montado, haja agilidade e segurança no trâmite. A confiança de Caberlon se deve ao cuidado com o detalhamento do projeto, o que diminui a chance de contestação. Além disso, ressaltou outra característica marcante do documento, que é o peso que os critérios técnicos terão sobre os financeiros. Isso foi colocado de forma proposital, para selecionar uma empresa que tenha comprovada capacidade de tocar um projeto de grande porte como o aeroporto.

— A gente está tentando mudar um pouco o padrão daquilo que a gente faz na prefeitura em termos de licitações, especialmente quando são obras de grande porte. Aeroporto não é uma estrada. Não pode ser qualquer empresa para fazer. É asfalto, ok, mas o que existe antes do acabamento final é completamente diferente na sua execução. O próprio asfalto da pista é diferente, tem polímeros e uma parte técnica mais sofisticada, vamos dizer assim — ponderou Caberlon.

Até 24 de fevereiro serão recebidas as propostas, que serão analisadas pela prefeitura por cerca de 30 dias. Assim, no fim de março, já deve haver uma definição do vencedor, e o processo será enviado para a Secretaria de Aviação Civil (SAC). O órgão federal, por sua vez, vai checar todas as informações através do procedimento conhecido como Verificação do Resultado de Processo de Licitação (VRPL), que deve levar cerca de 30 dias, indo até o fim de abril.

Cumprindo esses processos de forma normal, o contrato será assinado e aí virá a fase final, que é Autorização do Início de Obra (AIO), também feita pela SAC. Caberlon ressaltou que para esta etapa não é possível estabelecer um prazo, pois vai depender do fluxo de caixa e da organização da União. Ainda assim, ele tem a expectativa de que ocorrerá no primeiro semestre de 2026, inclusive com a liberação dos recursos, que neste primeiro ano devem ser de R$ 60 milhões.

— Quando o governo federal disponibilizar os R$ 60 milhões para a prefeitura, em uma conta específica, poderemos dar a ordem de início para fazer a obra. A empresa começará a trabalhar e em 30 meses a gente imagina que seja possível concluir essa primeira etapa — projeta Caberlon.