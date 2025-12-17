Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Edital aberto
Notícia

“Aeroporto não é uma estrada. Não pode ser qualquer empresa para fazer”, afirma secretário de Planejamento de Caxias

Critérios técnicos vão ser preponderantes para escolha da empreiteira que construirá o Aeroporto de Vila Oliva

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS