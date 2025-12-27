Acordo do Caso Magnabosco deve ser revisto, e envio para aprovação de vereadores fica para 2026

Área que pertencia à família Magnabosco deu origem ao bairro Primeiro de Maio. Porthus Junior / Agencia RBS

Ao contrário do que se projetou ao longo do ano, 2025 vai terminar sem que o Caso Magnabosco tenha uma resolução. Um acordo entre a prefeitura e os credores chegou a ser anunciado em 11 de julho, e previa o pagamento de 132 parcelas durante 11 anos, no valor mensal de R$ 3,4 milhões, com atualização anual pela Taxa Selic.

No entanto, a promulgação da Emenda Constitucional 136 em setembro trouxe um novo elemento para a negociação. A norma revê os critérios para pagamentos de precatórios e estabelece o IPCA como indexador para correções, e não mais a Taxa Selic. Em um primeiro momento, a prefeitura de Caxias avaliou que a aplicação das novas regras podia não ser vantajosa, mas um novo cálculo encomendado junto a um agente externo provocou uma mudança de opinião.

Esta situação é confirmada pelo procurador-geral do Município, Adriano Tacca. Ele informa que ainda estão sendo feitas análises, mas revela que já há convicção de que será preciso aplicar alguns aspectos da nova lei, especialmente no que se refere ao indexador para correção da dívida.

– O que nós temos de certeza hoje: não vamos mais fazer pela Taxa Selic. Então, a negociação nesse ponto terminou. É nesse caminho que a gente quer seguir agora. Temos todo o acordo estruturado, e dentro dessa projeção que foi apresentada a gente vai fazer uma negociação pró município – declara Tacca.

O acordo fechado em julho previa o pagamento de R$ 395,8 milhões, mais R$ 59,3 milhões de honorários, e significou uma redução de cerca de R$ 600 milhões da dívida inicial — que era estimada em quase R$ 1 bilhão — e de 50% dos honorários. Tacca admite que, ao mexer no acordo, o valor geral do desconto concedido pelos credores possivelmente será menor, mas o pagamento em todo o período seria reduzido pela aplicação de juros menores. Além disso, ele revela que há novas circunstâncias que envolvem a capacidade de pagamento da prefeitura:

– A gente vai analisar também como uma questão de responsabilidade fiscal. O secretário Galafassi (da Fazenda) está encomendando um estudo para ver como, com a Reforma Tributária, vai ficar o orçamento do de Caxias do Sul. Então não dá para a gente aceitar um acordo agora, pois pode ser muito benéfico ou muito prejudicial para o município.

Outro entrave para o andamento rápido da negociação, segundo o procurador, é o fato de ainda não haver resposta do STF sobre a audiência de conciliação pedida pelas partes, já que a disputa jurídica está na Corte. Além disso, ele tem o entendimento de que órgãos como o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e a Câmara de Vereadores, além do próprio STF, podem contestar a não aplicação de condições que tornariam o pagamento mais vantajoso para a prefeitura. Essa visão também é compartilhada pelo prefeito Adiló Didomenico, que aponta a necessidade detalhar todos os cálculos e possibilidades.

– Nós estamos fazendo todos os cálculos possíveis, porque a gente quer fazer aquilo que é mais econômico para Caxias. A nova lei não traz um benefício tão grande para nós, como traz para alguns municípios menores. Mas de qualquer maneira existe uma equipe técnica da Secretaria de Gestão e Finanças, junto com a PGM, fazendo todos os cálculos para que, quando a gente mandar para a Câmara de Vereadores, a gente possa mostrar este dá o resultado X e o outro Y – alerta o prefeito.

Entenda o caso

O Caso Magnabosco nasce a partir de um litígio que envolve a área de 57 mil metros quadrados que a família Magnabosco doou, no ano de 1966, para construção da Universidade de Caxias do Sul (UCS). O terreno acabou não sendo utilizado para a finalidade inicial, e foi ocupado por centenas de moradores 10 anos depois, dando início ao bairro Primeiro de Maio.

Após ter oficialmente devolvido a área aos antigos proprietários, em 1983, o município de Caxias do Sul foi incluído no processo como polo passivo, por supostamente ter colaborado com o processo de invasão, especialmente por ter fornecido infraestrutura para a urbanização da área.