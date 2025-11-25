Uergs abre nova graduação em Caxias e projeta mudança para prédio reformado em 2026

Estrutura da Uergs em Caxias funciona no Instituto Cristóvão de Mendoza. Ulisses Castro / Agencia RBS

Após anos de poucas novidades, a unidade da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) em Caxias do Sul tem bons motivos para otimismo em relação a 2026. Além de receber uma nova graduação, de licenciatura em Ciências Biológicas, a instituição vai ser beneficiada pela reforma das instalações do Instituto Cristóvão de Mendoza, onde está sediada.

A implantação do novo curso, de acordo com a Bruna Bento Drawans, coordenadora do Curso de Ciências Biológicas, atende a uma demanda local, pois a instituição analisou as peculiaridades da região, que tem forte crescimento populacional, e detectou que segue em alta a demanda por professores. Além disso, ela ressalta que as características do curso planejado abrem outras possibilidades de atuação para estes profissionais.

— A gente está vendo que o ensino da educação básica está precisando e vai precisar de novos docentes. Então, a gente opta pela licenciatura em Ciências Biológicas por ser abrangente, pois esse profissional atua tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, além tem de ter outras atribuições na gestão ambiental, na sustentabilidade e no entendimento da vida como um todo. É um curso bastante amplo, bastante completo —aponta Bruna.

Além da Biologia, que terá 30 vagas, o núcleo da Uergs continuará oferecendo o curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, com 40 alunos. As aulas iniciarão em março, e há três possibilidades de acesso. A primeira já está aberta e utiliza as notas do Enem de 2020 a 2024. Esta modalidade vai até 3 de dezembro e é feita pelo site da Uergs, onde o candidato pode se inscrever em qualquer um dos cursos da instituição.

Passada esta etapa, em janeiro é aberta a seleção via Sisu, onde é usada a nota do Enem 2025 para se candidatar. Por último, em março, ainda havendo vagas disponíveis, é aberto um edital de vagas complementares que serão preenchidas avaliando as notas do Ensino Médio.

Os 70 alunos que ingressarem na Uergs em 2026 já deverão ser abrigados em novas salas de aula. De acordo com Bruna, a instituição até cogitou sair do Cristóvão de Mendoza, onde está situada desde que começou a funcionar em Caxias, mas a reforma das instalações da escola propiciará a cedência de novas salas, com ótimas condições, além de permitir a existência de um acesso exclusivo e mais autonomia para o uso da estrutura.

— É um novo tempo para nós. A gente conseguiu uma articulação com o Ministério Público, com a 4ª CRE e com a direção da escola, para que conseguisse ampliar o nosso espaço ou viabilizarmos outros espaços, mas foi uma decisão do Estado nos manter junto ao Cristóvão. Então, essa manutenção veio com uma ampliação da nossa área, e com isso a gente consegue também ampliar o nosso atendimento — ressalta a coordenadora.

Aposta no fortalecimento do ensino superior público

A disponibilidade de uma estrutura física melhor abre algumas possibilidades para o futuro, e é analisada a perspectiva de a Uergs receber outra graduação nos próximos anos em Caxias. Apesar desta cogitação, Bruna Bento Drawans revela que a instituição não deve crescer muito além de um terceiro curso, devido às próprias características de funcionamento, marcadas pela existência de pequenas unidades espalhadas em diversas cidades do estado.

Mesmo assim, Bruna se mostra satisfeita com o momento vivido pelo ensino superior público na região. Além da ampliação das atividades da Uergs, ela elogia a chegada da Ufrgs, que deve começar a funcionar na Serra no próximo ano. A coordenadora projeta, inclusive, a possibilidade de parcerias entre ambas:

— Nós temos muito muita expectativa que essa vinda da Ufrgs mude o cenário do entendimento da educação pública de ensino superior. Aí a gente pode almejar mais oportunidades, até em conjunto entre as instituições. Essa vinda é extremamente positiva, e nós vamos nos somar, e não dividir.







