Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Ensino superior gratuito
Uergs abre nova graduação em Caxias e projeta mudança para prédio reformado em 2026

Inscrições para Licenciatura em Biologia já estão disponíveis no site da instituição, e aulas começam em março

