Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Em Bento Gonçalves
Notícia

UCS rejeita recomendação do MPF e vai manter exposição sobre ex-presidente Ernesto Geisel

Entidade argumenta que atividade não faz apologia política e que é preciso ouvir e respeitar escolhas da comunidade

