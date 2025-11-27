UCS rejeita recomendação do MPF e vai manter exposição sobre ex-presidente Ernesto Geisel

Memorial Ernesto Geisel foi inaugurado na biblioteca do Carvi em 19 de novembro. Hélio Alexandre / Haos BG / Divulgação

Em um documento publicado no fim da tarde desta quarta-feira (26) e assinado pelo procurador-geral da Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS), Maurício Gravina, a UCS informou ao Ministério Público Federal (MPF) que vai manter exposto o Memorial Presidente Ernesto Geisel. O acervo foi inaugurado no dia 19 de novembro na biblioteca do Campus Universitário da Região dos Vinhedos (Carvi), em Bento Gonçalves.

Na última sexta-feira (21), o MPF havia recomendado que a UCS encerrasse ou retirasse a exposição, argumentando que não deveriam ser mantidos memoriais, homenagens ou denominações que enalteçam agentes responsáveis por graves violações de direitos humanos. Natural de Bento, Geisel foi o quarto presidente eleito para comandar o país durante a ditadura militar. A universidade tinha cinco dias para atender a recomendação, e os procuradores alertaram que, caso não o fizesse, poderia ser alvo de ação judicial.

No documento em que comunica que não vai retirar o Memorial, a UCS alega que a exposição possui finalidade estritamente educativa, historiográfica e de pesquisa, sem fazer apologia à ditadura militar ou a atos de exceção. A entidade também afirma que a manutenção do espaço está amparada no conceito de autonomia universitária e se baseou na decisão técnica do corpo docente da instituição.

Entre os 41 tópicos elencados na nota da UCS também é dito que, apesar de visões negativas em relação ao ex-presidente, é preciso ouvir e respeitar escolhas da comunidade local. O documento lembra que em 2019, ao criar um primeiro memorial em homenagem a Ernesto Geisel, Bento Gonçalves decidiu homenagear o cidadão da cidade que se tornou presidente da República. A partir disso, a universidade estaria atendendo um anseio da população ao receber e preservar este acervo, que se encontrava em um local com condições precárias.

“Desde a antiguidade, as cidades têm seus mitos, santos e heróis. Muitas levam o nome de personalidades históricas que, não raras vezes, ao lado de virtudes, tiveram notas de crueldade. Até que ponto é legítimo removê-las? Quem possui essa legitimidade?”, diz o documento.