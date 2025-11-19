“Todos os esforços serão feitos para que a cidade não passe mais por esse vexame”, diz o prefeito de Caxias em reinauguração de busto

Prefeito Adiló Didomenico, tenente-coronel George Koppe e o ex-presidente da Soaconca Luis Felipe Novello, durante a reinauguração do Monumento ao Duque de Caxias, nesta quarta-feira (19). Neimar De Cesero / Agencia RBS

A reinauguração do Monumento ao Duque de Caxias, na manhã desta quarta-feira (19), na Praça Dante Alighieri, no centro de Caxias do Sul, teve declarações marcantes do prefeito da cidade. Durante discurso, o prefeito Adiló Didomenico relembrou o constrangimento pelo furto do busto original, em agosto de 2021, e elencou providências para melhorar a segurança da cidade.

Como principal ação, citou o cercamento eletrônico, implantado em 2023. Melhoras na iluminação e na integração das forças de segurança também foram lembradas. Apesar de não poder garantir que algo semelhante não vá mais acontecer, Adiló entende que hoje a cidade está mais preparada para evitar um caso como o do furto, que ele classificou como vexame.

— É difícil garantirmos, mas todos os esforços serão feitos para que a cidade não passe mais por esse vexame, pode ter certeza. Tanto que hoje nós estamos com o sistema de monitoramento cuidando não só da praça, mas das principais avenidas e bairros da cidade, e nós pretendemos continuar ampliando esse monitoramento. Então, eu acredito que seria muita ousadia os vândalos tentarem novamente — declarou o prefeito.

Neimar De Cesero / Agencia RBS

Além da recuperação de um patrimônio histórico, Adiló classificou a reinauguração como um fato importante para a melhoria da autoestima da população:

— Juntamente com o Brilha Caxias, a inauguração do busto recupera a autoestima e apaga uma chaga que pesava sobre os caxienses. A cidade que leva o nome do Duque de Caxias ter o principal símbolo dele vandalizado era uma cicatriz que nós precisávamos reparar. A cidade devolveu ao maior soldado brasileiro, símbolo e patrono do Exército, aquilo que nunca deveria ter sido perdido.

O prefeito ainda se mostrou satisfeito com o impacto causado pela decoração de Natal da cidade, que foi inaugurada na terça-feira (18). Defendeu que o processo precisa ter continuidade e ser melhorado, e ressaltou a importância da PPP da Iluminação para que o processo acontecesse.

— A gente vai continuar a cada ano, porque a parceria público-privada que nós fizemos da iluminação nos dá essa condição, porque tem um recurso previsto em contrato justamente para iluminação de espaços públicos. É esta verba que nós estamos utilizando, bem diferente do que alguns postam nas redes sociais, de que estamos gastando dinheiro. Não, este recurso é destinado para isso — afirmou Adiló.

Além de receber uma nova réplica do busto furtado, o monumento ganhou uma proteção de vidros blindados, com 1m80cm de altura. Essa barreira vai impedir o acesso direto ao monumento, mas sem atrapalhar a visualização. Também foram implantados alarmes e câmeras, além da recolocação de todos os materiais metálicos que existiam originalmente, como letreiros e placas.

A reforma do espaço esteve a cargo da Associação dos Amigos do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea — Grupo Conde de Caxias (Soaconca), e foi idealizada e coordenada por Luis Felipe Novello, presidente da entidade entre 2023 e 2025. O responsável técnico foi o arquiteto Everton do Prado. O busto foi fundido no Rio de Janeiro e passou pela análise do Arquivo Histórico do Exército Brasileiro, que o mediu e fotografou, certificando que representa fielmente o Duque de Caxias.