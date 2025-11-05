Restauração do Monumento ao Duque de Caxias vai ser inaugurada em 19 de novembro

Também haverá câmeras e alarmes instalados para evitar depredações. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Após mais de dois anos de planejamento e trabalho, o Monumento ao Duque de Caxias, localizado na Praça Dante Alighieri, no Centro de Caxias do Sul, vai ser reinaugurado em 19 de novembro. Danificado pelo vandalismo nos últimos anos, inclusive com o furto de um busto de bronze, o local passou por uma ampla recuperação, inclusive com a instalação de equipamentos que vão ajudar na segurança.

A principal novidade é a implantação de uma proteção de vidros, que há alguns dias já está visível a quem passa pelo local. Feita com material blindado e 1m80cm de altura, além de câmeras e alarmes, essa barreira vai impedir o acesso direto ao monumento, mas sem atrapalhar a visualização do novo busto do Duque de Caxias, uma réplica certificada da peça furtada em agosto de 2021. A reabilitação do espaço prevê a recolocação de todos os materiais metálicos que existiam originalmente, como letreiros e placas, além de limpeza e repintura.

A reforma do espaço está a cargo da Associação dos Amigos do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea — Grupo Conde de Caxias (Soaconca), que em julho de 2023 assinou um convênio com a prefeitura, e o responsável pelo projeto é o arquiteto Everton do Prado. O busto foi fundido no Rio de Janeiro e passou pela análise do Arquivo Histórico do Exército Brasileiro, que o mediu e fotografou, certificando que representa fielmente o Duque de Caxias. A peça de bronze está na cidade desde o ano passado, e será recolocada no monumento nos próximos dias.

Além de recuperar as características originais, a ideia é que o espaço se torne interativo. Para isso, um QR code disponibilizará aos visitantes vídeos e fotos que contarão a história do marco. O dia escolhido para a entrega dos trabalhos foi proposital, pois a inauguração da estrutura foi em 19 de novembro de 1959.

Novo busto do Duque de Caxias foi apresentado no 3º GAAAe em abril de 2024. Porthus Junior / Agencia RBS

De acordo com o ex-presidente da Soaconca, Luis Felipe Novello, que conduziu o projeto, este simbolismo da data é o complemento de todo o trabalho feito pelos responsáveis pela ação, que tentaram resgatar um elo de pertencimento entre a cidade e o monumento. Ele ainda ressalta que os mais de dois anos de trabalho foram necessários para que todos os aspectos visuais e históricos fossem reproduzidos.

— Demorou um pouquinho porque a gente estava aguardando a data, e também pela complexidade dos restauros, pois foi tudo refeito com as características originais. Houve uma preocupação muito grande de manter a estrutura histórica e a preservação do que era inicialmente o monumento – ressalta Novello.