Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Praça Dante
Notícia

Restauração do Monumento ao Duque de Caxias vai ser inaugurada em 19 de novembro

Espaço terá vidros blindados para proteção de novo busto de bronze, que vai substituir peça furtada em 2021

