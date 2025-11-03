Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Reitora da UFRGS descarta instalação no antigo Campus 8 e pede agilidade da Caixa na avaliação de áreas

Após aprovação de implantação em Caxias, Marcia Barbosa prioriza ações que permitam início das atividades no primeiro semestre de 2026

