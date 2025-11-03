Reitora da UFRGS descarta instalação no antigo Campus 8 e pede agilidade da Caixa na avaliação de áreas

Marcia Barbosa, reitora da UFRGS, vem a Caxias do Sul no dia 17 de novembro, para tratar da instalação do novo campus. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Após a aprovação da instalação em Caxias pelo Conselho Universitário (Consun) na última sexta-feira (31), a reitora da UFRGS está iniciando uma corrida para implantar o novo campus. O objetivo segue sendo iniciar as atividades acadêmicas no primeiro semestre de 2026, e para isso uma série de compromissos precisa ser cumprida.

Em entrevista à Rádio Gaúcha Serra na manhã desta segunda-feira (3), a reitora Marcia Barbosa elencou as atividades prioritárias no momento. Ela pediu rapidez da Caixa para fazer a avaliação dos imóveis que estão sendo cotados como sede, e solicitou que a comunidade pressione por mais agilidade, pois considera muito longo o prazo de 60 dias estipulado pelo banco para fazer as análises.

— Cutuquem a Caixa Federal! Ela precisa fazer para nós a avaliação dos espaços que estamos examinando, e eles estão querendo muito prazo, e 60 dias eu não aceito. Eu quero coisa mais rápida, e mais baratinha também. Então, quem tem influência na Caixa, por favor use aí na Caixa Federal de Caxias, para nos ajudar a fazer o levantamento o mais rápido possível — provocou Marcia.

Marcia também trabalha para que o MEC agilize o repasse dos R$ 60 milhões previstos para a implantação do projeto. Ela vai tratar desta questão com o Governo Federal nesta semana, e também quer rapidez na liberação do código de vagas, para que possa montar os editais de contratação e transferência dos profissionais que vão trabalhar no campus.

Outra frente de trabalho é a escolha da área que vai receber as primeiras atividades, e a reitora deve vir a Caxias no dia 17 para tratar da questão. A definição depende da liberação do dinheiro pelo MEC e da avaliação da Caixa, mas já está consolidado que a sede será no Centro de Caxias, priorizando uma edificação pronta, com poucas adaptações a serem feitas. Por essas características, Marcia confirmou que o prédio do antigo Campus 8 da UCS está descartado, justamente por necessitar de amplas reformas:

— Ali precisaria de uma obra substantiva. Eu adorei o local e o meu coração dói muito dizer isso, porque o local é muito bonito, é muito verde, mas a gente está com pressa. A Serra está com pressa, e acho que em uma região mais central a gente viabiliza mais rapidamente essa entrega.

E mesmo com alguns prédios pré-selecionados na área central, Marcia não descartou a possibilidade de que a negociação possa ser difícil.

— Preparem-se! A negociação para a compra, não pensem que vai ser muito fácil, porque a pelo-duro aqui sabe negociar — brincou a reitora.