Prefeitura de Caxias quer licitar cobertura da Praça das Feiras no primeiro trimestre de 2026

Prefeitura de Caxias do Sul quer lançar licitação para cobertura da Praça das Feiras no início de 2026. Reprodução / Prefeitura de Caxias do Sul

A primeira parte da reforma da área da Estação Férrea de Caxias do Sul vai ser inaugurada na próxima terça-feira (18), e a ideia da prefeitura é deslanchar uma segunda etapa já no primeiro trimestre de 2026. Esta nova fase vai contemplar a cobertura da Praça das Feiras, localizada no bairro de São Pelegrino, e a recuperação da locomotiva instalada próximo ao prédio da Secretaria da Cultura.

O projeto de cobertura está sendo finalizado pela Secretaria de Planejamento e Parcerias, e duas emendas parlamentares já destinaram recursos para a empreitada. A deputada Denise Pessôa (PT) enviou R$ 1,1 milhão, enquanto o deputado Danrlei de Deus (PSD) separou R$ 477 mil. O custo total, no entanto, está estimado em R$ 2,5 milhões, e de acordo com o secretário-adjunto Antonio Feldmann, está sendo buscada numa nova emenda para complementar o orçamento. Caso não seja possível, a prefeitura avalia a injeção dos recursos.

Além de trabalhar na finalização do projeto, ele revela que o município encaminhou consultas ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (Iphae) e ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O contato com o órgão estadual se deve ao fato da Estação Férrea ser tombada, e por isso é necessário provar de que não haverá prejuízo ao contexto histórico das construções.

Praça das Feiras ocupa o leito da antiga linha férrea, e está localizada no bairro de São Pelegrino. Reprodução / Prefeitura de Caxias do Sul

Já em relação ao Iphan, a aprovação é necessária pelo fato de a área da estação pertencer a este órgão, embora esteja cedida à prefeitura. Feldmann diz que há intenção de mudar esta situação, e revela que está sendo preparado um pedido de repasse definitivo do patrimônio.

– Não tem mais por que ser propriedade do Iphan. É um complexo que na prática está de posse do Município, integrado à cidade, com secretarias ali. Então vamos reivindicar a doação de todo esse complexo da Estação Férrea, Praça das Feiras e Praça do Trem – confirma o secretário-adjunto.

A cobertura metálica vai abranger a maior parte do trecho da Praça das Feiras, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Feijó Júnior, e a ideia é que esteja pronta no segundo semestre de 2026. Com a estrutura, os eventos realizados no local terão mais conforto e segurança. Além disso, o vice-prefeito Edson Néspolo espera que a melhora incentive o uso do espaço, inclusive com novas atividades. Por trazer amplos benefícios à cidade, ele confia na aprovação dos órgãos envolvidos e na rapidez no lançamento do edital.