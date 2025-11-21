Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Mudança à vista
Prefeitura de Caxias negocia instalação do CES em área atualmente usada pela FSG

Centro Universitário deixará prédio na Rua Os Dezoito do Forte nos próximos meses. Contrato de prioridade já foi assinado pela Secretaria da Saúde

