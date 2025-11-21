Prefeitura de Caxias negocia instalação do CES em área atualmente usada pela FSG

Prédio que atualmente abriga cursos da FSG é a principal opção para transferência do CES. Ulisses Castro / Agencia RBS

A condição precária do Centro Especializado em Saúde (CES), uma das maiores pendências do setor da saúde em Caxias do Sul, pode estar perto de uma solução. A Secretaria Municipal da Saúde assinou há poucos dias um contrato de prioridade de locação com os proprietários do prédio onde atualmente está uma parte das instalações da FSG, na Rua Os Dezoito do Forte, 2.366, bairro de São Pelegrino. O plano é transferir para lá em 2026 a estrutura do CES, hoje na Rua Sinimbu.

Há algum tempo a prefeitura procura uma nova área para receber o CES, mas a necessidade de um local com grande capacidade sempre impediu a conclusão de algum negócio. No entanto, a decisão da FSG de deixar o prédio e concentrar todas as atividades no campus-sede, localizado na Rua Marechal Floriano, já neste fim de ano, abriu essa nova perspectiva. A instituição de Ensino Superior ocupava o prédio histórico da Dezoito, onde antigamente havia funcionado a Sociedade Vinícola Riograndense, desde 2005.

O complexo também chegou a ser cogitado e visitado por representantes da UFRGS, para instalação do campus na Serra. Porém, segundo informações de pessoas com conhecimento das tratativas, o interesse dos proprietários em somente alugar a estrutura, sem possibilidade de venda, brecou as negociações.

Assim, as portas se abriram para a prefeitura, e o contrato de prioridade para locação foi assinado há cerca de 10 dias. O documento já foi enviado para a Secretaria de Planejamento, onde vai passar por um processo interno de avaliação, que certificará se o local tem condições de sediar as estruturas previstas e se enquadra dentro das condições financeiras do Executivo.

Procurado pela coluna para comentar a informação, o secretário Municipal da Saúde, Rafael Bueno, declarou que, por questões contratuais e de sigilo, não pode confirmar qual o prédio envolvido na negociação. No entanto, ele admitiu que um contrato de prioridade já foi firmado, e se tudo correr bem, com um trâmite rápido dentro da prefeitura, a assinatura definitiva da locação pode ser feita já em fevereiro, com a mudança de endereço do CES ocorrendo já no primeiro semestre de 2026.

Mesmo sem o fechamento definitivo das tratativas, o secretário se mostra empolgado com as perspectivas trazidas por uma nova sede para o CES. Ele diz que a ação conta com total apoio do prefeito, e que a prioridade é oferecer uma estrutura qualificada para o trabalho dos servidores e atendimento à população. A mudança passaria, inclusive, por uma nova designação para o órgão.

– CES é um nome que vai ser extinto na minha gestão, porque já está até estigmatizado. Nós vamos dar um novo nome, Complexo da Saúde, um espaço aprazível à população, onde as pessoas tenham condições de ir e dizer que foram bem atendidas e recepcionadas num ambiente agradável, limpo, moderno, acessível e com espaço, onde as pessoas não precisem mais ficar embaixo da chuva e do sol – afirma Bueno.

O CES recebe os pacientes do SUS encaminhados pelos serviços da rede pública municipal para consultas especializadas de média complexidade, através de agendamento prévio. No local também estão localizadas atividades como telessaúde, ambulatórios e a distribuição de medicamentos. As longas filas, o espaço apertado e a falta de proteção na entrada, que deixa as pessoas aguardando ao relento, têm sido motivo de críticas há anos.



