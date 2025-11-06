Alessandro Valim

Infraestrutura
Notícia

Parecer do Ibama aponta avanços, mas pede novas informações sobre projeto do porto de Arroio do Sal

Empreendedores afirmam que informações apresentadas em setembro foram aceitas, mas órgão ambiental quer detalhar impactos e medidas compensatórias

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS