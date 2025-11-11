Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

MobiCaxias escolhe o novo presidente

Assembleia ocorre nesta quarta-feira (12), e Jaime Marchet, atual vice, deve ser eleito

