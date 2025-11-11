MobiCaxias escolhe o novo presidente

Empresário Rodrigo Postiglione, que comandou o MobiCaxias entre 2022 e 2025, está deixando a presidência da entidade. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os participantes do Grupo Mobilização por Caxias (MobiCaxias) se reúnem a partir das 18h desta quarta-feira (12) para eleição da nova diretoria da entidade. Após dois mandatos comandando a instituição, Rodrigo Postiglione vai deixar o cargo e deve ser sucedido pelo atual vice, Jaime Marchet. A atividade será na sede da União das Associações de Bairros (UAB) de Caxias do Sul.

Fundado em 2014 e formado por voluntários, o MobiCaxias, como o próprio nome sugere, surgiu para mobilizar a comunidade e ser um fórum de discussão, e tem cumprido um papel importante no planejamento e busca de soluções para a cidade. A entidade puxou discussões de muitos temas, especialmente na infraestrutura, e tem ocupado um espaço de vanguarda no debate público de Caxias do Sul.

Satisfeito com o trabalho feito nos quatro anos de presidência e defendendo a necessidade de renovação, Postiglione destaca como principal legado das duas gestões as contribuições para o avanço de projetos como o Aeroporto de Vila Oliva, o porto de Arroio de Sal, a concessão do Bloco 3 de rodovias e as melhorias no Aeroporto Hugo Cantergiani. Os contatos e parcerias com outras entidades da cidade e da Serra também são apontadas como importantes, além da elaboração de documentos como o Perfil Socioeconômico de Caxias do Sul e o Agenda Eleições, que criaram parâmetros para acompanhar a evolução de necessidades da região.

Outro aspecto ressaltado é o papel do MobiCaxias na mudança de mentalidade no debate dos temas da cidade. Para o atual presidente, tem crescido a visão de que é preciso agregar as pessoas e fazer todos trabalharem na mesma direção, mesmo quando existirem cobranças.

– Nossa cobrança sempre é no intuito de ajudar, tanto que, sempre que se identifica alguma que pode melhorar, a gente coloca três opções de ação. Se você pensa em uma alteração sem sugerir melhoria, passa a ser somente crítica, e esse não é o objetivo. Então, hoje o Mobi é bem compreendido, pois está claro para as pessoas que nossa meta é fazer a cidade melhorar – afirma Postiglione.