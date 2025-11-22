Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Ditadura militar
Ministério Público Federal recomenda que UCS encerre e desative Memorial Presidente Ernesto Geisel

Espaço foi inaugurado na última quarta-feira no Campus Universitário da Região dos Vinhedos, em Bento Gonçalves

Alessandro Valim

