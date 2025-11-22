Ministério Público Federal recomenda que UCS encerre e desative Memorial Presidente Ernesto Geisel

Um despacho do Ministério Público Federal (MPF) publicado nesta sexta-feira (21) sob o número 140/2025 recomenda que a Universidade de Caxias do Sul (UCS) encerre e desative imediatamente o Memorial Presidente Ernesto Geisel, inaugurado na quarta-feira (19) no Campus Universitário da Região dos Vinhedos (Carvi), sediado em Bento Gonçalves. Geisel nasceu na cidade, em 1907.
A atividade faz a divulgação de programas desenvolvidos durante a gestão do militar como presidente da república (1974-1979) e expõe textos, fotografias, documentos e curiosidades pessoais. Um dos motes é o aniversário de 50 anos do Proálcool, criado em 1975 para incentivar o uso de etanol como combustível. Bento Gonçalves também já sediou a Casa Geisel, um pequeno memorial localizado na construção onde ele morou quando criança. Um busto que pertencia a este acervo está presente na exposição no Carvi.
Na manifestação do MPF, Enrico Rodrigues de Freitas, procurador Regional dos Direitos do Cidadão no RS, e Fabiano de Moraes, procurador-adjunto, também recomendam que a UCS se abstenha de realizar qualquer evento de reinauguração do referido memorial e não institua ou mantenha quaisquer outros memoriais, homenagens ou denominações que enalteçam agentes responsáveis por graves violações de direitos humanos. General, Geisel foi o quarto presidente eleito para comandar o país durante a ditadura militar.
Os procuradores estipulam um prazo de cinco dias para que sejam adotadas medidas de cumprimento das recomendações. O despacho ainda prevê que, caso isso não ocorra, podem ser adotadas medidas judiciais pertinentes. Além disso, o MPF ressalta que a inauguração e eventual manutenção ainda serão objeto de apuração, podendo ensejar medidas judiciais e extrajudiciais complementares de reparação.
O entendimento dos procuradores é sustentado por 32 considerações, e entre elas está o fato de que ocorreram graves violações de direitos humanos durante a gestão de Geisel. A partir disso, é argumentado que “homenagens prestadas por servidores civis e militares, no exercício de suas funções, a período histórico no qual houve supressão da democracia e de direitos fundamentais de reunião, liberdade de expressão e liberdade de imprensa, violam a Constituição, que consagra a democracia e a soberania popular como fundamentos da República".
Além disso também é citado que “a manutenção de memoriais e homenagens a agentes responsáveis por graves violações de direitos humanos constitui forma de revitimização dos sobreviventes e familiares das vítimas da ditadura civil-militar, configurando violação ao direito à memória, à verdade e à reparação integral, bem como aos princípios da dignidade humana e da vedação a tratamentos degradantes, causando sofrimento adicional e perpetuando a impunidade simbólica dos perpetradores”.
A UCS ainda não se manifestou sobre a questão. Por enquanto, o Memorial Presidente Ernesto Geisel segue aberto para visitação do público na Biblioteca do Carvi, de segunda a sexta.