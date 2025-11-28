FSG confirma saída de prédio em São Pelegrino e centralização de atividades em único endereço

Prédio do campus-sede vai concentrar os 30 cursos de graduação da FSG. Luiz Carlos Erbes / FSG / Divulgação

A FSG – Centro Universitário da Serra Gaúcha confirmou nesta sexta-feira (28) que, a partir do primeiro semestre de 2026, vai concentrar todos os cursos no campus-sede, localizado na Rua Marechal Floriano, no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul. Com isso está sendo organizada a saída do prédio da Rua Os Dezoito do Forte, que desde 2005 recebia boa parte da estrutura de ensino. A informação já circulava internamente na instituição, mas se tornou pública a partir da especulação de que a prefeitura de Caxias cogita o espaço da Dezoito para receber o CES (Centro Especializado de Saúde) e passará a ser chamado de Complexo da Saúde.

Para receber todas as atividades, o prédio da Marechal está passando por uma reforma que criará 28 novas salas de aula, cuja entrega está prevista para o início do próximo ano letivo. Também estão sendo construídos 13 laboratórios especializados para atender as demandas dos cursos de Engenharia, Arquitetura, Anatomia Humana, Veterinária, Informática, Educação Física e Centro de Simulação Médica, e haverá novos espaços para as clínicas de Odontologia, Fisioterapia e Estética. Outras áreas, como Medicina e TI, já tiveram a estrutura reformada e entregue durante 2025.

De acordo com o reitor da FSG, Denis Chiden, a mudança propiciará um ambiente moderno, conectado, colaborativo e interdisciplinar. Além dos avanços técnicos, Chiden também acredita que a integração vai significar uma aproximação das diferentes áreas do conhecimento.

– Além da evolução na nossa infraestrutura, agora ampliada e mais moderna, essa integração representa uma evolução do nosso projeto pedagógico. Estamos unindo pessoas, ideias e propósitos para oferecer uma formação ainda mais conectada às demandas da sociedade e ao futuro da Educação Superior, ampliando oportunidades de aprendizagem prática e inovação – ressalta Chiden.