Fios enterrados, ambiente renovado e debate sobre estacionamento: os planos para revitalização da Avenida Júlio, em Caxias

O túnel de LED que começará a funcionar na noite desta terça-feira (18) é apenas uma das primeiras iniciativas da ampla melhoria pensada para a Avenida Júlio de Castilhos, uma das mais simbólicas vias de Caxias do Sul. Além de melhorar o ambiente urbano para os moradores, a ideia é que essa modernização simbolize uma guinada da cidade rumo a uma economia mais voltada ao lazer e ao turismo.

Esses planos foram revelados pelo vice-prefeito de Caxias do Sul, Edson Néspolo, durante entrevista concedida à Rádio Gaúcha Serra na manhã desta segunda (17). Coordenador do Natal Brilha Caxias 2025, ele explicou que as atuais ações de embelezamento atuais são um primeiro estágio, e apesar de bonitas e importantes, representam apenas o que foi possível fazer neste momento.

Para Néspolo, a via precisa de um planejamento mais amplo, que aprofunde o debate sobre opções de utilização e melhorias estruturais permanentes. Para isso, informou que a prefeitura deve lançar em 2026 um concurso público, onde serão recebidos projetos de uma completa revitalização da Júlio.

— Eu penso na Júlio do futuro, desde o Imigrante até o campo municipal, com um novo planejamento. Se vamos começar alguma coisa no nosso governo eu não sei, mas nós vamos deixar o projeto pronto. Vai dar polêmica se vamos tirar o estacionamento, se tira circulação de carros, se deixa só o transporte coletivo no meio... Mas eu penso em uma Júlio com fios enterrados, subterrâneos, e com mobiliário urbano bonito — projetou o vice.

Além dos benefícios que obra traria para os moradores, a intenção é usar este trabalho como referência para uma mudança no ambiente e na mentalidade da cidade, que deverá se tornar cada vez mais aberta e receptiva à atividade turística. Néspolo justificou esse movimento como uma adaptação decisiva à nova realidade econômica do país, que em 2026 terá grandes mudanças com a entrada em vigor da Reforma Tributária:

— O principal crédito de retorno não será mais o que o município produz, e sim o que é consumido. E qual a forma que nós teremos de arrecadar mais? É com o consumo, e todos os indicadores de país e mundo batem recorde em cima de recorde com o turismo. Nós temos um potencial em Caxias que temos que acordar e aproveitar.

Permanência do Túnel de LED passará por avaliação

Apesar de simbolizar a largada para este novo momento da Júlio, o Túnel de LED que entra em funcionamento nesta terça deve passar por uma reavaliação no futuro processo de revitalização. Para Néspolo, isso não é um problema, pois caso se opte por uma remoção, já há ideias para a utilização da estrutura em outros pontos, especialmente em bairros ou distritos. De momento, ele ressalta que a iluminação vai cumprir um papel fundamental para atrair as pessoas e humanizar o ambiente.

— Pensamos em um túnel em que as pessoas pudessem interagir. Eu estou sonhando com um mês farroupilha que tenha as cores da bandeira do Rio Grande do Sul em toda a Júlio. Que o Outubro Rosa seja rosa, e que o Novembro Azul seja com a cor, para chamar a atenção para campanhas. Essa é a Júlio que eu pensei agora, com o que dava para fazer — defendeu.