Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Fios enterrados, ambiente renovado e debate sobre estacionamento: os planos para revitalização da Avenida Júlio, em Caxias

Vice-prefeito anuncia para o ano que vem concurso que prevê reforma da via, que terá iluminação especial de Natal inaugurada nesta terça

