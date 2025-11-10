Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Evento
Notícia

Desenvolvimento na trilha da Inteligência Artificial

Nova edição do Encontro de Gigantes ocorre na próxima quarta (12) em Caxias, e vai debater impacto da IA nos negócios da Serra

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS