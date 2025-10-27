Simecs divulga homenageados com o Mérito Metalúrgico Gigia Bandera

Os homenageados anunciados pelo Simecs nesta segunda, da esquerda para a direita: Andrigo Perini, Delmar Rugeri, Isabel Cristina de Almeida Rizzo, Marcio Slomp, Andreus Teles Paz e Willian Teles Paz. Pedor Lopes / Simecs/DIvulagação

O Simecs anunciou na manhã desta segunda-feira (27) os nomes que que receberão o Mérito Metalúrgico Gigia Bandera em 2025. É a 31ª edição do prêmio, que tem por objetivo homenagear empreendedores de destaque no setor metalúrgico da região, e que tenham contribuído para o desenvolvimento e crescimento econômico, independentemente do porte das empresas que representam.

Os três escolhidos deste ano são Delmar Rugeri, diretor da Rugeri Mec-Rul, empresa que há 70 anos atua na fabricação de maquinário para o setor agrícola; Isabel de Almeida Rizzo, que há 20 anos responde pelas áreas comercial, administrativa e financeira da Galvânica Guarany, referência em tratamento de superfícies para peças metálicas; e Marcio Slomp, fundador da empresa Comlink, que projeta e fabrica equipamentos eletrônicos e softwares para soluções integradas.

Além dos ganhadores do prêmio principal, também serão homenageados Andrigo Perini, da Perini Soluções Industriais, como Jovem Empreendedor; e os irmãos William e Andreus Teles Paz, sócios da Carbona Tech Tecnologia e Indústria de Máquinas, em Projeto Inovador.

O presidente do Simecs, Ubiratã Rezler, destaca o fato de a entidade ter criado há alguns anos essas duas novas categorias. Ele ressalta que a iniciativa possibilita homenagear, além de empresários consagrados, novos nomes que estão contribuindo para o desenvolvimento da Serra.

– A gente viu lá em 2020 que tínhamos uma lacuna para preencher, para aproximar esses jovens empreendedores do movimento associativo. E isso traz para nós uma visão de futuro e um alento de que a indústria se renova e vai adiante, não só no ambiente, mas também nas suas cabeças – ressalta Rezler.