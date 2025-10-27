Simecs divulga homenageados com o Mérito Metalúrgico Gigia Bandera

O Simecs anunciou na manhã desta segunda-feira (27) os nomes que que receberão o Mérito Metalúrgico Gigia Bandera em 2025. É a 31ª edição do prêmio, que tem por objetivo homenagear empreendedores de destaque no setor metalúrgico da região, e que tenham contribuído para o desenvolvimento e crescimento econômico, independentemente do porte das empresas que representam.
Os três escolhidos deste ano são Delmar Rugeri, diretor da Rugeri Mec-Rul, empresa que há 70 anos atua na fabricação de maquinário para o setor agrícola; Isabel de Almeida Rizzo, que há 20 anos responde pelas áreas comercial, administrativa e financeira da Galvânica Guarany, referência em tratamento de superfícies para peças metálicas; e Marcio Slomp, fundador da empresa Comlink, que projeta e fabrica equipamentos eletrônicos e softwares para soluções integradas.
Além dos ganhadores do prêmio principal, também serão homenageados Andrigo Perini, da Perini Soluções Industriais, como Jovem Empreendedor; e os irmãos William e Andreus Teles Paz, sócios da Carbona Tech Tecnologia e Indústria de Máquinas, em Projeto Inovador.
O presidente do Simecs, Ubiratã Rezler, destaca o fato de a entidade ter criado há alguns anos essas duas novas categorias. Ele ressalta que a iniciativa possibilita homenagear, além de empresários consagrados, novos nomes que estão contribuindo para o desenvolvimento da Serra.
– A gente viu lá em 2020 que tínhamos uma lacuna para preencher, para aproximar esses jovens empreendedores do movimento associativo. E isso traz para nós uma visão de futuro e um alento de que a indústria se renova e vai adiante, não só no ambiente, mas também nas suas cabeças – ressalta Rezler.
O Mérito Metalúrgico faz menção a Luigia Carolina Zanrosso Eberle, conhecida como Gigia Bandera, a primeira mulher da região a trabalhar no setor de funilaria, e cujo trabalho deu origem, junto com o filho Abramo, a uma das maiores empresas da história da Serra, a Eberle. A entrega dos prêmios vai ocorrer em 28 de novembro, em evento na Villa Basilico, em Caxias do Sul.