Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Indústria
Notícia

Simecs divulga homenageados com o Mérito Metalúrgico Gigia Bandera

Prêmio que reconhece lideranças empresariais da Serra está na 31ª edição. Entrega ocorre em 28 de novembro

