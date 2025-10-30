Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Frustração
Notícia

Secretário da Saúde de Caxias avalia encerramento do contrato com empresa que presta serviço de telessaúde

Falhas no sistema têm prejudicado atendimento de pacientes. Empresa promete apresentar solução nos próximos dias

