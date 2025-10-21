Secretária da Educação de Caxias defende transferência de turmas e pede compreensão à comunidade escolar

Marta Fattori comanda a Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Caxias do Sul desde o mês de janeiro. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

O protesto da comunidade contra a transferência de 928 alunos da rede municipal de Caxias do Sul para escolas estaduais não vai mudar os planos da secretária Municipal da Educação. Marta Fattori falou sobre o assunto durante entrevista na Rádio Gaúcha Serra na manhã desta terça-feira (21) e reiterou que não há possibilidade de voltar atrás, tanto que projetou a ampliação da medida nos próximos anos.

Ela reconheceu o direito de a população protestar, e disse entender o desconforto causado pela decisão. No entanto, ressaltou que não havia alternativa no momento, pois precisa da estrutura que será liberada para criação de turmas de novos alunos, especialmente em idade de alfabetização. Marta afirmou que esta é uma necessidade urgente diante do aumento da procura por vagas, e pediu compreensão da comunidade escolar. Confira a entrevista:

Gaúcha Serra: Nesta segunda houve este protesto da comunidade escolar. Para a gente começar a explicar, quais motivos levaram a Smed a decidir por este repasse de turmas do 9° ano para a rede estadual?

Marta Fattori: Esta medida existe para nós podermos abrir vagas, principalmente de pré-escola e anos iniciais do ensino fundamental para 2026. Nós fizemos um estudo junto com a 4ª CRE (4ª Coordenadoria Regional de Educação, órgão do governo estadual) para organizar os espaços e temos a Central de Matrículas, que trabalha de forma compartilhada entre Estado e município. A única solução que nós encontramos foi levar as turmas de 9º ano para o Estado nas regiões onde temos gargalos maiores de falta de vagas, pois naturalmente esses alunos no ano seguinte iriam para uma escola de Ensino Médio. E não mexemos com crianças menores, porque essas quatro regiões que vão abranger essa movimentação de alunos são as que hoje não temos vaga nenhuma. Nós queremos dar vagas para todos, pois é horrível chegar para um pai e dizer que não tem vaga. Então encontramos essa solução, e na realidade seriam 75 turmas. Nós estamos removendo apenas 33, que foram os espaços que o Estado nos ofertou. É claro que este movimento desacomoda as pessoas, e nós estamos colocando isso para os pais, professores e direções neste mês, porque eles só serão realocados em março de 2026. Eles vão diretamente para a escola, a vaga é garantida e a turma vai inteira, sem separar os colegas.

A senhora falou que tem essa necessidade de novas turmas dos anos iniciais. Quantas novas turmas vão ser abertas? Será preciso fazer um novo concurso para professores da área 1, que atende os anos iniciais?

No momento não, mas se for necessário, faremos. Nós temos professores que, com certeza, tem área 1, mas tem professores que tem área 1 e área 2. Então, nós estamos fazendo o estudo desse remanejo. Agora é a época de montagem de quadro de pessoal e turmas por escola, e isso nós já estamos fazendo. Com certeza, se faltar, nós vamos providenciar esses professores.

Essas turmas transferidas serão atendidas totalmente pela estrutura do Estado, pelos professores do Estado? Ou eles seguirão sendo atendidos por professores do município em algum momento?

Não, somente da rede estadual, porque os professores têm concurso municipal e vão atuar na rede municipal. E nós temos vagas para todos entre o que já existe de vagas e que é coberto hoje por horas extras e também nas novas turmas que serão abertas, porque nós vamos abrir até o 7º ano, com certeza. Porque nós temos, além da procura entre a migração de outras cidades, uma procura muito grande. Então nós temos turmas do município que excedem o número de alunos, e isso sobrecarrega até o professor. Então, nós temos também que ter esse cuidado e esse olhar para que a qualidade do ensino, ela seja efetivada de uma forma e não estar saturando turmas. Essas regiões, Esplanada, Desvio Rizzo, Serrano e Ana Rech, estão muito saturadas, e não temos vagas. Então, neste momento, é claro que poderíamos ter pensado em anos anteriores, mas existia uma certa resistência também, o que é um direito de reivindicação. Mas eu diria para os pais que fiquem tranquilos, pois nós vamos colocar todos os alunos, e para aqueles que forem fora do zoneamento, a mais de dois quilômetros da residência, nós vamos estar com linhas do transporte urbano especiais para levar estes alunos de forma gratuita, com passagem gratuita, para que eles cheguem à escola seguros e tranquilos.

Serão linhas do transporte coletivo, não um ônibus fretado?

Sim, porque são todos alunos com mais de 12 anos, e então eles tranquilamente podem utilizar o transporte urbano. Nós estamos fazendo uma parceria com a Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade para viabilizar junto ao transporte urbano, e já fizemos uma reunião para determinar quais são as vias que nós precisamos e paradas especiais para os alunos que necessitarem.

Quando a comunidade escolar foi comunicada dessa mudança? Pais e alunos reclamam que não houve uma discussão sobre esse assunto.

Nós recebemos da 4ª CRE o estudo geral na semana passada. Então, a partir daí nós começamos a comunicar as direções da escola, colocamos para a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, e estamos conversando. Ontem eu fiz reunião com os professores e tenho toda essa semana para reuniões com pais, para dar todas as orientações e as explicações de como vai funcionar. Eu não tinha como fazer isso antes, pois precisava de uma certeza de que esses espaços seriam disponibilizados.

Para os anos seguintes há uma tendência de ampliar esse tipo de parceria, de mais escolas do município terem o 9º ano sendo repassado para escolas estaduais?

É importante que se diga que o Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), é compartilhado com o Estado. Então, naturalmente pode acontecer que o Estado absorva mais alunos, porque se nós temos espaços ociosos no Estado, não tem por que não utilizar. Por isso que nós estamos agora fazendo todo um planilhamento de abertura de novas turmas para atender a todos. O lugar de criança é na escola. Então, por isso que a gente tem que fazer uma programação para que isso aconteça da melhor forma possível, para que tenha vagas para todos. É claro que desacomoda, por isso que nós estamos avisando agora, para que as famílias se organizem. Nós estamos à disposição, vamos fazer reuniões com os pais, e eu estou em contato direto com o prefeito, que abraçou a ideia, porque é um momento que nós temos que pensar a educação de Caxias do Sul, que é diferente de qualquer outro município do Estado, com chegada muito grande de pessoas e muitas transferências.

O município cogita alguma possibilidade de voltar atrás na decisão?