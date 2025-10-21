Alessandro Valim

Alessandro Valim

Com uma carreira consolidada de quase três décadas na rádio e passagens por tevê e jornal, o jornalista Alessandro Valim é comunicador da Gaúcha Serra. Natural de Caxias do Sul, ele apresenta os programas Gaúcha Hoje e o Chamada Geral 1ª Edição.

Mudança controversa
Notícia

Secretária da Educação de Caxias defende transferência de turmas e pede compreensão à comunidade escolar

Marta Fattori ressalta que vagas liberadas serão usadas para criar novas turmas, e cogita a ampliação da medida nos próximos anos

Alessandro Valim

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS